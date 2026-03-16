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사회
‘하얀 눈꽃’ 뒤덮인 섬진강 매화마을
동아일보
업데이트
2026-03-16 05:35
2026년 3월 16일 05시 35분
입력
2026-03-16 04:30
2026년 3월 16일 04시 30분
박영철 기자
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15일 전남 광양 섬진강 인근 매화축제장에 새하얀 매화가 만개해 상춘객들이 무르익은 봄을 즐기고 있다. 16일에는 중부 내륙의 아침 기온이 영하로 떨어지고 낮 기온은 10도 이상으로 오르는 등 일교차가 15도 안팎으로 벌어질 것으로 예보됐다.
#매화축제장
#전남 광양 섬진강
#매화
광양=박영철 기자 skyblue@donga.com
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