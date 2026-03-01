[도봉구] 취업 준비로 불안하고 잠 안오면 신청하세요

서울 도봉구(구청장 오언석)가 관내 거주 취업 준비 청년을 대상으로 심리 지원 프로그램을 운영한다. 단순 취업 상담을 넘어 전문 심리 검사와 분석을 통해 청년들이 취업 과정에서 겪는 스트레스와 불안을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는다.
심리 검사는 기질 및 성격검사(TCI), 다면적 인성검사(MMPI-2)로 이뤄진다. 전문 상담사는 검사 결과를 바탕으로 50분간 1대1 맞춤 상담을 제공한다. 상담은 6월 30일까지 매주 월·화·수요일 지정된 시간대에 운영된다. 월요일은 두 번(오후 6시, 7시), 화요일은 세 번(오전 10시, 11시, 낮 12시), 수요일은 네 번(오후 4시, 5시, 6시, 7시) 진행한다.
장소는 ’위드힐 정신건강연구소’ 등 전문 기관에서 이뤄지며 참여자 편의를 위해 비대면 상담도 진행한다. 대상은 도봉구에 거주하는 19∼45세 취업 준비 청년 140명이다.
신청은 검사 시행 2개월 전부터 5일 전까지 도봉구청년취업지원센터(네이버 블로그)로 하면 된다. 한 주당 7∼9명만 상담을 진행한다.
오언석 도봉구청장은 “취업 준비 과정에서 느끼는 불안과 스트레스는 청년들이 크게 체감하는 어려움 중 하나”라며 “이번 프로그램을 통해 청년들이 자신을 깊이 이해하고 자존감을 회복해 본인에게 적합한 취업 방향을 찾는 계기가 되길 바란다”라고 말했다. 문의 도봉구 청년미래과 청년지원팀
