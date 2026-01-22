내일도 최저 -19도 ‘강추위’…퇴근길엔 전국에 눈·비 내린다

[내일날씨]아침 -19~-2도·낮 -4~7도…서울 최저 -12도·한낮 -1도
퇴근길 서울에도 눈·비…강원엔 최대 3㎝ 그밖엔 1㎝ 내외
금요일인 23일에도 전국에 매서운 한파가 이어지겠다. 아침 최저기온은 전국 최저 -19도까지 떨어지고, 오전까지 전라권에는 눈·비가 내리겠다. 오후에는 서울 등 수도권을 포함한 전국(경상권 제외)에 눈이나 비가 내릴 전망이다.
22일 기상청에 따르면 23일 아침 최저기온은 -19~-2도, 낮 최고기온은 -4~7도로 예보됐다. 아침 기온은 평년(최저기온 -12~0도, 최고기온 0~7도)보다 7~10도 이상 낮겠고, 중부지방과 남부 내륙은 -10도 이하의 강추위가 이어지겠다. 경기 내륙과 강원 내륙·산지, 충북과 경북 내륙은 -15도 안팎까지 떨어질 가능성이 있다. 낮 기온도 중부지방을 중심으로 0도를 밑돌며 종일 춥겠다. 바람도 불며 체감온도는 기온을 밑돌겠다.
주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 -12도 △인천 -11도 △춘천 -16도 △강릉 -7도 △대전 -11도 △대구 -7도 △전주 -6도 △광주 -4도 △부산 -4도 △제주 3도다.
눈·비는 시간대별로 나뉘어 나타나겠다. 23일 새벽부터 오전 사이 충남 서해안과 전라 서해안, 광주·전남 중부 내륙, 제주도에 눈이 내리는 곳이 있겠다. 이들 지역의 강수량은 전남 서부와 전북 서해안 5㎜ 안팎, 광주와 전북 내륙은 1㎜ 미만으로 예상된다. 제주도는 5㎜ 안팎의 비 또는 눈이 예보됐다.
눈으로 내릴 경우 예상 적설량은 전남 서부와 전북 서해안 1~5㎝, 광주와 전북 내륙은 1㎝ 안팎이다. 제주도는 산지 1~5㎝, 중산간 1~3㎝, 해안은 1㎝ 안팎의 적설이 예상된다.
23일 늦은 오후부터는 수도권 등 강수 범위가 다시 넓어지겠다. 인천과 경기 서해안에서 눈이 시작되겠고 밤에는 서울과 경기 남부 내륙, 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 전북, 제주도로 확대되겠다. 이들 지역의 적설은 대부분 1㎝ 미만이겠으나, 강원 남부 내륙·산지는 1~3㎝의 눈이 쌓일 가능성이 있다. 같은 시간대 비로 내릴 경우 강수량은 1㎜ 안팎 또는 1㎜ 미만 수준이다.
이번 눈·비는 충청권과 전라권, 경상 서부 내륙에서는 24일 새벽까지, 전라 서해안은 오전까지 내리는 곳이 있겠다.
눈이나 비가 내리는 지역을 중심으로 도로는 매우 미끄럽겠다. 이미 눈이 쌓인 중부와 전라 일부 지역에서는 빙판길과 도로 살얼음(블랙 아이스)이 곳곳에서 나타날 가능성이 크다. 교량과 고가도로, 터널 출입구, 이면도로를 중심으로 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.
강원 동해안·산지와 전남 동부 남해안, 경상권은 대기가 매우 건조하겠다. 바람도 강하게 불어 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있는 조건이 이어진다. 산불과 각종 화재 예방에 유의해야 한다.
기후에너지환경부에 따르면 미세먼지 농도가 충남·전북에서 밤 한때 ‘나쁨’ 수준까지 치솟겠다. 기후부는 서풍을 따라 남서부 지역에 국외 미세먼지가 유입돼 농도가 높아지는 곳이 있겠다고 설명했다.
