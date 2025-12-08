이재석 경사 순직 사건 첫공판 담당팀장 법정 오열…“혐의 전면 부인”

갯벌 고립자를 홀로 구조하다 사망한 해양경찰관 이재석 경사(34) 사건과 관련해 담당 팀장이 재판에서 혐의를 전면 부인했다.
인천지법 형사18단독 윤정 판사는 8일 업무상과실치사 혐의로 구속기소된 영흥파출소 전 팀장 A 경위와, 직권남용권리행사방해 혐의로 불구속 기소된 이광진 전 인천해양경찰서장과, 영흥파출소 B 소장에 대한 첫 재판을 열었다.
재판부가 검찰이 공개한 공소사실의 인정 여부를 묻자 A 경위 변호인은 “공소사실을 부인하며 구체적인 입장은 다음 기일에 정리하겠다”고 밝혔다. 증거 의견에 대해선 “공소사실을 전부 부인하기 때문에 사람에 관한 진술 등 증거들에 대해서는 대부분 부인하게 되지 않을까 싶다”고 했다.
이 서장과 B 소장 측 변호인은 “아직 기록을 다 파악하고 있지 않아 다음 기일에 입장을 밝히겠다”고 했다.
이날 성명과 주거지 등을 묻는 재판부의 인정신문에서 A 경위 등은 담담하게 말했다. 녹색 수의를 입고 법정에 나온 A 경위는 재판이 진행되는 동안 고개를 무릎에 파묻고 울음을 터뜨리기도 했다.
이 경사의 유족도 이날 법정에 나와 “저희는 아들을 잃고 지옥같은 삶을 살고 있다”며 “명확하고 공정한 법의 잣대로 운명을 달리한 저희 아들의 한을 풀고 싶다. 판사님께서 엄한 처벌을 내려줬으면 한다”고 말했다.
A 경위 등에 대한 다음 재판은 1월 26일 오전 인천지법 320호에서 열린다. 이재석 경사는 지난 9월 11일 오전 2시 16분 꽃섬 갯벌에 고립된 70대 중국인을 확인한 뒤 홀로 출동해 구명조끼를 건네고 구조를 시도했으나, 약 1시간 뒤인 오전 3시 27분쯤 밀물에 휩쓸려 실종됐다. 이후 약 6시간 뒤인 오전 9시 41분쯤 인천 옹진군 영흥면 꽃섬 인근 해상에서 심정지 상태로 발견됐다.
A 경위는 사고 빈발 해역을 관할하는 구조거점파출소 순찰구조팀장으로서 최소 근무 인원을 확보하지 않는 등의 업무상 과실로 이 경사를 사망하게 한 혐의로 기소됐다. 그는 구조현장에 2인 이상 출동하도록 해야 하지만 이 경사를 단독 출동하라고 지시했고, 상황실 보고도 1시간 넘게 지연하기도 한 것으로 조사됐다.
이 전 서장은 소속 해경들에게 언론과 접촉하지 못하게 하고, 언론과 접촉하게 되면 이 경사의 단독 출동 경위를 왜곡해 진술하게 한 혐의로 기소됐다. 그는 B 소장에게 “이 경사를 영웅으로 만들어야 한다”며 함구령을 내리기도 했다.
B 소장은 국회로부터 근무일지 자료를 요구받자 소속 경찰관들을 제대로 지휘·감독하지 않은 책임을 추궁당할 것을 우려해 A 경위가 허위로 작성한 근무일지를 수정하지 않고 그대로 제출한 혐의로 기소됐다. 또 이 경사의 팀 동료들을 불러 해경 비위 사실을 외부에 말하지 말라고 지시한 것으로 조사됐다.
