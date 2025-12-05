입시업계 “올해 정시 서울대 의예과 합격선 414~422점 예측”

인문계에서는 서울대 경영 406점(전년 401점), 연세대 경영 403점(전년 396), 고려대 경영 403점(전년 396점), 성균관대 글로벌경영 402점(전년 390점), 중앙대 경영학 394점(전년 383점), 경희대 경영회계계열 385점(전년 378점)으로 봤다.
메가스터디 합격선은 인문계는 국어, 수학 ‘확률과 통계’, 영어 1등급, 탐구 영역(2과목), 자연계는 국어, 수학 미적분·기하, 영어1등급, 과학탐구 영역(2과목)을 기준으로 산출됐다.
남윤곤 메가스터디 입시전략연구소장은 “시험이 어렵게 출제되면 표준점수가 높아지면서 상위권 대학들은 변동이 많이 생긴다”며 “올해 시험도 재작년과 마찬가지로 합격선이 상승할 것으로 보인다”고 예측했다.
임성호 종로학원 대표는 “2026학년도 국어 표준점수가 지난해보다 크게 높아졌고 탐구 과목도 지난해 대비 사탐, 과탐 모두 표준점수가 지난해보다 다소 상승해 전체적으로 국·수·탐 표준점수 합산은 지난해 대비 상승으로 예측된다”며 “2026학년도 영어가 매우 어렵게 출제돼 비슷한 수준대 대학에서는 영어 점수 비중이 상대적으로 낮은 대학에 지원자가 몰릴 수 있는 상황으로, 영어 감점 정도가 정시 지원에 매우 민감하게 작용할 것으로 예상된다”고 말했다.
이어 “국어, 수학에서는 국어 표준점수가 크게 높아진 상황으로 국어 성적 정도에 따라 정시 상향, 하향 지원에 중요 판단 지표가 될 것으로 보여진다”며 “앞으로 발표되는 각 대학별 탐구과목 변환표준점수에 따라 비슷한 대학 간 탐구 과목 유불리 등 파악도 대단히 중요한 상황으로, 사탐런 현상이 수시뿐 아니라 정시에서도 상당한 영향을 미칠 것으로 볼 수 있는 상황”이라고 내다봤다.
댓글 0