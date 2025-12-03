빛 조형물-스노우쇼… 안산에 1㎞ ‘빛의 나라’

7일부터 내년 1월까지 열려
경기 안산시는 고잔동 안산문화광장 일대에서 겨울 야간축제 ‘2025 안산 겨울 빛의 나라’(12월 7일∼내년 1월 31일)를 개최한다고 2일 밝혔다. 축제 기간 매일 오후 5시부터 11시까지 안산문화광장 ‘물의 광장’부터 ‘갤러리 광장’에 이르는 약 1km 구간이 화려한 빛 조형물로 꾸며진다.
회전목마-소원박스도 운영
축제 개막을 알리는 점등식은 7일 오후 4시 50분 ‘썬큰광장’에서 열린다. 안산시립합창단의 식전 공연을 시작으로 가수 호림, 서커스팀 ‘핫 서커스 아트네이블’ 공연이 이어진다. 안산국제거리극축제 공식 인스타그램 팔로어 900명을 대상으로 선착순 호빵 증정 이벤트도 마련된다.
주말과 크리스마스에는 회전목마가 유료로 운영되며, 스노우쇼(매주 토·일 및 크리스마스), 소원박스·플로어컬링 등 체험 프로그램도 준비돼 있다. 안산시 승격 40주년을 기념한 새로운 빛 조형물도 설치된다. 자세한 일정과 프로그램은 안산시청과 안산문화재단 공식 누리집 및 소셜네트워크서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.
이민근 안산시장은 “문화광장을 화려한 조명으로 채워 지역 경제에 활력을 더하고자 기획했다”며 “빛으로 물든 문화광장이 시민과 관광객에게 따뜻하고 잊지 못할 겨울 추억이 되길 바란다”고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
