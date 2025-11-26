본문으로 바로가기
사회
겨울 재촉하는 비, 낙엽 쌓인 돌담길
동아일보
입력
2025-11-26 03:00
2025년 11월 26일 03시 00분
전영한 기자
25일 서울 중구 정동 덕수궁 돌담길에 노란 우산을 쓴 시민이 바닥에 떨어진 은행잎을 밟으며 걷고 있다. 이날 전국은 대체로 흐리고 서울 등 곳곳에서 비가 내렸다. 26일에는 전국이 대체로 흐리다가 차차 맑아질 것으로 전망된다.
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
