겨울 재촉하는 비, 낙엽 쌓인 돌담길

25일 서울 중구 정동 덕수궁 돌담길에 노란 우산을 쓴 시민이 바닥에 떨어진 은행잎을 밟으며 걷고 있다. 이날 전국은 대체로 흐리고 서울 등 곳곳에서 비가 내렸다. 26일에는 전국이 대체로 흐리다가 차차 맑아질 것으로 전망된다.

전영한 기자 scoopjyh@donga.com
