기업 부담에도… 정부, 기후총회서 ‘온실가스 53~61% 감축’ 공표

제30차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP30)가 열리고 있는 브라질 벨렝에서 17일(현지 시간) 한국의 2035년 국가 온실가스 감축 목표(NDC)가 발표된다. 한국의 2035 NDC는 2018년 온실가스 배출량(7억4230t)과 비교할 때 ‘53∼61% 감축’하는 방안이다. 기업 부담이 가중될 것이라는 지적이 있지만, 이재명 대통령은 “글로벌 경제 강국으로의 도약을 위해서는 반드시 가야 할, 정말로 피할 수 없는 길”(11일 국무회의)이라며 정부 방안을 확정했다.
향후 10년 감축량, 최근 6년치 3배
“韓 산업 그린전환, 국제사회에 공유”
기후에너지환경부에 따르면 김성환 기후부 장관을 수석대표로 한 한국 대표단은 COP30 현장에서 한국의 2035 NDC를 국제사회에 공표한다. 김 장관은 “K-컬처와 K-민주주의가 세계적 경쟁력을 갖춘 것처럼 K-GX(한국의 산업 그린 전환)의 가치와 매력을 국제사회와 공유하겠다”고 밝혔다.
한국은 2018년 온실가스 배출량 7억4230만 t에서 지난해 배출량 6억5140만 t으로 6년간 9090만 t을 줄였다. 최소 안인 ‘53% 감축안’만 적용해도 2035년 온실가스 배출량을 3억4890만 t까지 줄여야 한다. 향후 10년간 3억250만 t을 줄여야 하는데, 최근 6년간 줄인 양의 3.3배다. 산업계는 정부안 발표 전에 2035년까지의 탄소 감축 목표를 2018년 대비 48%로 제시한 바 있다.
COP30에서는 ‘화석연료 전환 로드맵’도 논의된다. 각국은 2023년 총회에서 석탄, 석유 등 화석연료 사용을 줄이고 재생에너지 등으로 에너지 체계를 바꾸는 ‘화석연료로부터의 전환’을 약속했지만, 구체적 내용은 논의하지 않았다.
전채은 기자 chan2@donga.com
