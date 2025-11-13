춘천산 절인 배추-참깨, 직거래로 사세요

오늘 춘천시청 ‘농부의 장터’
강원 춘천 지역에서 생산된 각종 농산물을 저렴하게 판매하는 ‘농부의 장터, 김장 한마당’이 13일 오전 9시부터 오후 2시까지 춘천시청 광장에서 열린다. 이 행사는 한 해 동안 직거래장터를 통해 시민의 사랑을 받은 지역 농가들이 시민들에게 감사의 뜻을 표하기 위해 자발적으로 마련했다.
절임배추, 참깨, 들깨류, 청, 꿀, 토마토 등 직거래장터 부스 10곳이 차려지고, 다채로운 음식을 맛볼 수 있는 먹거리존이 운영된다. 또 직접 김장해 200상자의 김치를 복지시설 7곳에 전달할 예정이다. 현장에서는 1만 원 이상 구매 시 곰탕 1팩, 2만 원 이상 구매 시 소양강쌀 1kg을 증정하는 감사 이벤트도 진행한다.
춘천시 농부의 장터는 지역 농가의 판로를 넓히고, 소비자들에게 지역의 싱싱한 농산물을 싸게 공급하기 위해 지난해부터 시작돼 지속적인 인기를 끌고 있다. 올해는 아파트 단지를 중심으로 7차례 순회 개최해 누적 매출 약 1억 원을 기록했다.
이인모 기자 imlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0