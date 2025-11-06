에너지와 AI-로봇 융복합 기술 논의

한국전력은 5일부터 7일까지 광주 김대중컨벤션센터에서 전력·에너지 산업 박람회인 ‘빛가람국제전력기술엑스포(BIXPO 2025)’를 개최한다. 올해로 10번째를 맞은 BIXPO 2025는 ‘에너지로 연결하다’를 주제로, 기술과 산업, 지역과 세계를 하나로 잇는 글로벌 융복합 에너지 엑스포로 진행된다.
개막식에서는 김용 전 세계은행 총재가 연사로 나서, 글로벌 정책 경험을 바탕으로 에너지 전환의 필요성과 새로운 접근 방법을 제언했다. 올해 BIXPO에는 166개 기업·기관·지자체·대학이 참가해 △KEPCO관 △지역특화산업관 △글로벌 리더관 △딥테크 스타트업 특별관을 운영했다. 대기업관에는 LS그룹, 포스코, HD현대일렉트릭, 효성중공업 등이 참여했으며, 중소기업 부스도 함께 마련돼 에너지 산업 전 밸류체인과 AI·로봇·에너지 융복합 기술이 함께 소개됐다.
국내외 41개 전문 콘퍼런스도 열려 전력망 혁신과 탄소중립 조기 달성을 위한 에너지 분야 협력 방안을 논의한다. ‘발명기술혁신대전’에는 한전과 공공기관 직원, 대학생이 발명한 우수 발명품 78개가 전시됐다.
이 밖에 7개국 16개사가 참여하는 수출상담회가 열려 중소기업의 해외 진출을 지원한다. 전남 나주 혁신도시 공공기관과 지역 50여 개 유망 기업이 참여하는 일자리 박람회도 함께 진행된다.
김동철 한전 사장은 “BIXPO는 에너지를 통한 국가 균형 발전과 K-에너지 허브로서의 역할을 확인하는 자리가 될 것”이라고 말했다.
