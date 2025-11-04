동아일보

곶감이 주렁주렁

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


3일 전남 장성군 북하면의 한 농가에서 주민들이 곶감으로 말리기 위해 주렁주렁 매달아 놓은 감을 정리하고 있다.

#곶감#전남 장성군#감
장성=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스