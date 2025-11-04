본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
곶감이 주렁주렁
동아일보
입력
2025-11-04 03:00
2025년 11월 4일 03시 00분
박영철 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251104/132696731/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
3일 전남 장성군 북하면의 한 농가에서 주민들이 곶감으로 말리기 위해 주렁주렁 매달아 놓은 감을 정리하고 있다.
#곶감
#전남 장성군
#감
장성=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
4일 뉴욕시장 선거… ‘34세 무슬림’ 맘다니 유력 전망
[단독]‘韓美, 전작권 전환 노력 가속화’ SCM 성명에 담긴다
차정인 “필수의료-일반 의대생 따로 뽑아야”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0