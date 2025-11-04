[금천구] 1인가구 따뜻한 한 끼를 위해

저소득 중장년 대상 밑반찬 지원
금천구(구청장 유성훈)가 연말을 앞두고 저소득 중장년 1인가구를 대상으로 한 밑반찬 지원 사업 ‘다함께 찬찬찬’을 한시적으로 확대 운영한다. 10∼12월 3개월간 800명이던 지원 대상을 1200명으로 늘리는 것.
이 사업은 저소득 중장년층의 영양 불균형을 해소하고, 제품 구입을 위한 외출을 유도해 사회적 고립감을 완화하고자 시행되고 있다. 대상자가 가맹점인 반찬가게에서 밑반찬을 구입하면 월 4만 원 한도로 지원받을 수 있다. 33개 가맹점이 모두 관내에 있어 지역 소상공인의 소득 증대를 돕고, 골목경제를 활성화하는 효과도 기대된다.
구는 이용자의 편의를 높이고, 지역 상권과 상생하기 위해 가맹점을 상시 모집한다. 참여를 희망하는 관내 반찬가게(즉석판매제조업체)는 금천구청에 문의하면 된다.
유 구청장은 “소외되는 이웃 없이 주민 모두가 행복하고, 지역 경제에도 활력을 불어넣을 수 있는 상생의 복지 정책을 펼쳐 나가겠다”라고 밝혔다.
김수진 기자 genie87@donga.com
