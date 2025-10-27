청사초롱 든 한복남녀, 공항서 “韓방문 환영합니다”

25일 오후 부산 강서구 김해국제공항과 경북 포항경주공항 등 주요 공항은 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석자와 관광객을 맞이하는 사람들로 붐볐다. 한복을 곱게 차려입고 청사초롱을 든 환영단은 물론이고, 인기 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 속 저승사자 복장을 한 안내 요원들도 눈길을 끌었다.
이날 김해국제공항에서는 파스텔빛 한복을 입은 청년 10여 명이 입국장 게이트 앞에서 외국인 방문객을 향해 밝은 미소로 인사했다. 한 손에는 주황빛 청사초롱을 들고, 다른 손을 흔들며 환영 인사를 전했다. 입국 심사를 마친 외국인들은 “뷰티풀(Beautiful)”을 외치며 엄지를 들어 보이거나, 캐리어를 세워두고 청년들과 기념사진을 찍기도 했다.
이들은 다음 달 초까지 진행되는 APEC 정상회의 환영 캠페인에 참여 중인 대학생 아르바이트생들이다. 행사에 참여한 20대 남성은 “외국인이 한국에 첫발을 디딜 때부터 좋은 인상을 받을 수 있도록 최선을 다하고 있다”고 말했다.
‘케데헌’의 인기 캐릭터 ‘사자보이즈’ 복장을 한 청년들도 눈에 띄었다. 이들은 공항 내 문화체육관광부 산하 한국방문의해위원회가 마련한 홍보 부스에서 외국인을 안내했다. 부스에는 호랑이와 까치가 그려진 포토존이 마련돼 외국인 관광객들이 기념사진을 찍을 수 있었다. 대합실 곳곳에는 ‘Welcome to APEC Korea 2025’ 문구가 적힌 대형 환영 메시지도 설치됐다. 외부 셔틀버스 승차장에선 개최지 경북 경주를 홍보하는 첨성대·석굴암 사진을 볼 수 있었다.
정상회의 주간(27∼31일)을 앞두고 공항 보안도 강화됐다. 김해공항 관계자는 “보안 절차 강화로 수속이 지연될 수 있다”며 “이용객은 평소보다 일찍 도착하는 게 좋다”고 당부했다.
