‘바가지 요금’ 축제 적발 땐 예산 축소

부실 김밥과 흑돼지 비계 목살 논란을 겪은 제주도가 문제가 발생한 축제에 대해 예산 지원 제한이라는 초강수를 두기로 했다.
23일 제주특별자치도에 따르면 도는 관광객 신뢰 회복을 위한 ‘3단계 바가지요금 관리 체계’를 구축하기로 했다. 잊을 만하면 나오는 바가지 논란에 대해 도와 제주관광공사, 관광협회, 축제 육성위원회, 소상공인연합회가 머리를 맞댄 것이다.
먼저 축제 개최 전 준비 단계에는 △축제 유형별 가격 안정 관리 대책 수립 △축제 물가 종합상황실 운영 △상인회 및 판매 부스 참여자 대상 자율 협약을 체결한다.
축제 기간에는 △바가지요금 신고센터 상시 운영 △민관합동 현장점검단 운영 △관광 불편 신고 전용콜센터 홍보 강화를 추진한다. 여기에 판매 품목 가격표는 소비자가 쉽게 알아볼 수 있도록 부스 내외부에 명확히 표시하고, 메뉴판에 음식 견본 이미지 추가 및 부스 앞 표본 모형 비치를 의무화한다.
중대한 불공정 행위가 적발된 경우에는 ‘원스트라이크 아웃제’를 도입한다. 첫 번째 적발 시 지정 축제 선정 대상에서 즉시 제외되며, 재적발 시에는 평가 대상에서조차 제외돼 예산 지원을 제한할 방침이다.
제주도는 축제 외에도 7개 분야(숙박, 교통, 음식점, 관광지, 여행사, 골프장, 해수욕장) 바가지요금 근절을 위해 ‘가성비 높은 제주관광 만들기’ 민관협의체를 통한 개선에 나선다.
또한 현재 시행 중인 렌터카 특별점검, 음식점 옥외가격 표시제, 골프장 이용 요금 점검, 해수욕장 편의용품 가격 동결 등의 정책을 확대하는 한편 흑돼지 목살 비계 정형 지도(손질법 계도) 등 신규 대책을 추가한다. 김애숙 제주도 정무부지사는 “모든 부서는 관광지 물가와 품질 관리에 소홀함이 없도록 점검을 철저히 하고, 불신 사례가 발생하지 않도록 해달라”고 했다.
