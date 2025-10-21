“남도가 영화로 물든다‘…‘남도영화제 시즌2 광양’ 23일 개막

전남 지역 영화제인 ‘남도영화제 시즌2 광양’이 ‘빛과 철로 물들다’를 주제로 23일부터 27일까지 전남 광양시 일원에서 펼쳐진다.
이번 영화제는 2023년 순천에서 열린 시즌1에 이어 두 번째로, 2년마다 전남 22개 시군을 순회하며 개최된다.
23일 오후 5시 40분 광양시민광장 & 야외공연장에서 열리는 개막식은 배우와 감독 등의 레드카펫 행사를 시작으로, 최근 아이유의 ‘어른’을 리메이크해 MZ세대들의 관심을 받고 있는 정미조 가수의 축하공연과 가족을 소재로 한국 사회의 일면을 조명한 정승오 감독의 영화 ‘철들 무렵’ 개막작이 상영된다.
행사 둘째 날인 24일 스타인벡코리아 광양항에 마련된 ‘컨테이너 특별관’에서 1000만 관객영화 ‘서울의 봄’이 상영되며 상영 후에는 김성수 감독과 배우 이성민·김성균·박훈이 참여하는 토크 콘서트가 이어진다.
셋째 날인 25일 같은 장소에서 배우에서 감독으로 변신한 류현경, 문혜인, 이정현, 조은지의 연출 작품 네 편이 상영된 뒤 감독과 관객이 만나 창작 과정과 고민, 열정에 대해 이야기를 나눈다.
26일엔 한국 여성 화백으로서 기념비적 인물인 윤석남 작가의 삶과 작품 세계를 주목한 다큐멘터리 ‘핑크문’을 전남도립미술관에서 상영하고 대중문화와 시각예술 비평을 지속해 온 이연숙 평론가의 특별 강연 프로그램이 진행된다. 마지막 날인 27일 광양문화예술회관 대공연장에서 시상식과 함께 프랑스 영화 ‘팡파르’가 폐막작으로 상영된다.
‘남도영화제 시즌2 광양’은 광양시민광장 & 야외공연장, 스타인벡코리아 광양항, 전남도립미술관, CGV광양, 광양시문화예술회관 등 5곳 8개 스크린을 활용해 12개국 81편의 작품을 무료로 상영한다. 자세한 영화제 세부 일정과 상영작은 남도영화제 공식 누리집(www.ndff.kr)이나 인스타그램 등을 통해 확인할 수 있다.
