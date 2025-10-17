동아일보

인도 질주한 만취 운전자, 예비 쌍둥이 아빠 목숨 앗았다

  입력 2025년 10월 17일 11시 49분

만취 운전자가 인도로 돌진해 30대 남성을 치어 숨지게해 구속된 가운데 숨진 피해자가 예비 쌍둥이 아버지였다는 사실이 뒤늦게 알려졌다. 기사와 상관없는 이미지. 게티이미지뱅크
추석 연휴기간 만취상태로 운전하다 인도로 돌진해 30대 남성을 치어 숨지게 한 운전자가 구속된 가운데, 피해자가 예비 쌍둥이 아버지였다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.

17일 양주경찰서 등에 따르면 이달 7일 오후 8시 50분경 경기 양주시 옥정동의 우체국 인근 인도에서 40대 운전자 A 씨가 인도로 돌진해 길을 걷던 30대 남성 B 씨를 치었다.

B 씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 숨졌다.

A 씨는 검거 당시 혈중알코올농도는 0.2%를 초과한 것으로 전해졌다. 이는 면허취소 수치의 두 배 이상이다.

A 씨는 음식점 주차장에서 차를 몰아 인도로 진입해 약 800m를 달리다가 사고를 낸 것으로 알려졌다. 차량 앞부분이 큰 충격이 가해진 것처럼 찌그러졌다고 한다.

경찰 조사과정에서 A 씨는 “기억이 안 난다”는 취지로 진술했다.

경찰은 A 씨에 대해 특가법상 위험운전치사 혐의 등을 적용해 구속했다.

유족들에 따르면 B 씨는 최근 결혼했고, 얼마전 아내가 쌍둥이를 임신했다.

B 씨 유족들은 “쌍둥이를 가진 것을 알고 많이 기뻐했는데 한순간 사고로 너무나 비통하다”며 “국가정보자원관리원에서 발생한 화재로 국민신문고 민원이 중단돼 이 억울함을 어떻게 전해야 할 지 몰라 억장이 무너진다”고 전했다.

그러면서 “음주운전사고 강력 처벌뿐만 아니라, 안전대책이 절실하다. 식당 주차장에서 인도로 이어지는 길에 안전봉이나 세워진 차단봉이 전혀 없어, 또 다른 사고 발생의 위험이 있다”고 덧붙였다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
