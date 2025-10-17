인도 질주한 만취 운전자, 예비 쌍둥이 아빠 목숨 앗았다

추석 연휴기간 만취상태로 운전하다 인도로 돌진해 30대 남성을 치어 숨지게 한 운전자가 구속된 가운데, 피해자가 예비 쌍둥이 아버지였다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.
17일 양주경찰서 등에 따르면 이달 7일 오후 8시 50분경 경기 양주시 옥정동의 우체국 인근 인도에서 40대 운전자 A 씨가 인도로 돌진해 길을 걷던 30대 남성 B 씨를 치었다.
B 씨는 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 숨졌다.
A 씨는 검거 당시 혈중알코올농도는 0.2%를 초과한 것으로 전해졌다. 이는 면허취소 수치의 두 배 이상이다.
A 씨는 음식점 주차장에서 차를 몰아 인도로 진입해 약 800m를 달리다가 사고를 낸 것으로 알려졌다. 차량 앞부분이 큰 충격이 가해진 것처럼 찌그러졌다고 한다.
경찰 조사과정에서 A 씨는 “기억이 안 난다”는 취지로 진술했다.
경찰은 A 씨에 대해 특가법상 위험운전치사 혐의 등을 적용해 구속했다.
유족들에 따르면 B 씨는 최근 결혼했고, 얼마전 아내가 쌍둥이를 임신했다.
B 씨 유족들은 “쌍둥이를 가진 것을 알고 많이 기뻐했는데 한순간 사고로 너무나 비통하다”며 “국가정보자원관리원에서 발생한 화재로 국민신문고 민원이 중단돼 이 억울함을 어떻게 전해야 할 지 몰라 억장이 무너진다”고 전했다.
그러면서 “음주운전사고 강력 처벌뿐만 아니라, 안전대책이 절실하다. 식당 주차장에서 인도로 이어지는 길에 안전봉이나 세워진 차단봉이 전혀 없어, 또 다른 사고 발생의 위험이 있다”고 덧붙였다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
