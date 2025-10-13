직업계고 학생들, 일대일 진로상담 받으세요

전북도교육청, 찾아가는 상담 진행
전북도교육청은 다음 달 11일까지 전북 지역 35개 중학교, 6000여 명의 학생을 대상으로 ‘찾아가는 직업계고 진로상담’을 진행한다고 12일 밝혔다. 이번 진로상담은 직업계고 진학을 희망하거나 진로를 고민하는 학생들에게 일대일 맞춤형 상담을 제공한다.
상담에서는 직업계고 전문교과 교사들이 학생 개개인의 희망 계열과 적성에 맞는 학과를 소개하고, 입학 요강과 전형 방법 등을 안내한다.
학생과 학부모의 관심이 높은 마이스터고, 협약형 특성화고, 전북 글로컬 특성화고 등 지역 산업 수요에 특화된 학과와 교육과정도 집중적으로 소개한다.
직업계고 진학 이후 진로와 성장 경로, 취업 연계까지 학생 개개인의 목표와 역량에 맞춰 단계별로 취업을 준비할 수 있도록 설계된 취업 로드맵도 제시한다. 전북도교육청은 이번 상담이 학생 자신의 진로 목표와 연결된 학교와 학과 선택에 도움이 될 것으로 기대한다.
문형심 전북도교육청 창의인재교육과장은 “이번 상담은 단순한 진로 탐색이 아니라, 중학생들이 직업계고 진학과 교육과정을 명확히 이해하고 준비할 수 있도록 돕는 실질적인 기회”라며 “학생들의 직업계고 진학 설계에 실제 도움을 줄 다양한 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.
