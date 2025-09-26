김건희특검 ‘종묘 차담회’ 관련 궁능유적본부장 참고인 조사

김건희 여사의 ‘종묘 차담회’ 의혹을 수사하는 김건희 특검(특별검사 민중기)이 이재필 국가유산청 궁능유적본부장을 26일 참고인 자격으로 불렀다.
이 본부장은 이날 오전 9시 40분경 특검 사무실이 마련된 서울 종로구 KT광화문빌딩웨스트에 도착했다. 그는 ‘국가유산청장이 사적 허가 인정했는데 그 부분에 대해 조사 받나’ ‘김 여사 종묘 사적 사용 인정하는 입장인가’ 등 취재진 질문에 “일단 조사에 가봐야 한다”며 “가서 조사에 성실히 임하겠다”고 말했다. 이어 ‘국가유산청장이 판단 미숙으로 사용허가내줬다고 했었는데 누구 지시로 어떻게 허가 내리셨느냐’는 물음에도 “그 부분도 조사에 일단 성실하게 임하겠다”고만 답했다.
김 여사는 지난해 9월 3일 서울 종묘 망묘루에서 외부인들과 차담회를 한 사실이 알려지면서 국가 유산을 사적으로 사용했다는 의혹이 불거졌다. 현행 규정에 따르면 종묘 안의 장소를 사용하려면 궁능유적본부장의 허가를 받아야 한다. 앞서 이 본부장은 지난해 12월 20일 국회 문화체육관광위원회 현안 질의에서 “사적 사용이 맞다”는 취지로 인정했다. 최응천 국가유산청장도 “당연히 국가적인 공식 행사로 판단했고, 추후에 상황을 보고 판단이 미숙했던 점 인정한다”고 말한 바 있다.
