한강공원-대공원에도 ‘서울형 키즈카페’

내일부터 야외공공장소 18곳 운영
앞으로 서울시에서 운영하는 ‘서울형 키즈카페’가 한강이나 공원 등 야외에도 들어선다.
아동 1인당 5000원, 보호자는 무료
서울형 키즈카페는 2022년 5월 1호점이 문을 연 이후 3년 만에 누적 이용객 100만 명을 돌파한 서울시 공공 실내형 놀이공간이다. 현재 서울 전역에서 153개소가 운영 중이다.
서울시는 18일 “가족 단위 방문객들이 야외에서도 편리하게 이용할 수 있도록 주말 전용 ‘여기저기 서울형 키즈카페’를 새롭게 운영한다”고 밝혔다. 이 서비스는 강북구 북서울꿈의숲 청운답원, 마포구 난지한강공원, 광진구 어린이대공원 등 18곳에서 20일부터 문을 연다.
‘여기저기 서울형 키즈카페’는 주말에만 운영되며, 규모는 최대 500㎡(약 151평)로 기존 실내형(평균 280㎡)보다 넓다. 아이들을 위한 가변형 놀이기구 등 놀이 공간뿐 아니라 보호자를 위한 휴식 공간도 마련된다.
이용 대상은 연 나이 4∼9세 아동으로, 1인당 5000원을 내면 보호자는 무료 입장이 가능하다. 1회 2시간씩 하루 3회 운영되며, 사전 예약과 현장 접수 모두 가능하다. 예약은 ‘우리동네 키움포털’ 누리집에서 할 수 있다.
마채숙 서울시 여성가족실장은 “주말마다 아이와 갈 곳을 고민하는 부모들을 위해 한강과 공원, 광장 등 탁 트인 공간에서 즐길 수 있는 ‘여기저기 서울형 키즈카페’를 준비했다”며 “아이와 보호자 모두가 즐겁게 찾는 서울시 대표 놀이공간으로 만들겠다”고 말했다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
