영화 누르고 시간 선택하고… 키오스크 쉽네

15일 오후 서울 강동구 강일 리버스트 경로당에서 열린 ‘찾아가는 어르신 안심 디지털 교육’에서 어르신들이 키오스크 이용법을 배우고 있다. 서울시와 강동구는 6월부터 관내 경로당을 순회해 보이스피싱·스미싱 예방과 키오스크 등 디지털 기기 사용법을 교육하고 있다.

#강일 리버스트 경로당#찾아가는 어르신 안심 디지털 교육#키오스크
변영욱 기자 cut@donga.com
