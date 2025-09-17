숙성 막걸리로 빚어 고소한 맛… 효모-유산균은 ‘덤’

‘기정떡’은 전남 화순에서 전통적으로 만들어 온 떡이다. ‘기정떡’이라는 이름은 떡을 쪄서 일정 기간 숙성하는 방식에서 유래했다. 일반 떡은 단순히 숙성하는 데 그치지만 화순 기정떡은 막걸리(탁주)를 이용해 발효·숙성한다는 점에서 특별하다.
막걸리에는 천연 효모와 유산균이 풍부하게 들어 있는데 효모가 찹쌀 반죽 안에서 전분을 분해해 당분을 생성한다. 유산균은 떡의 보존성을 높여 오래 두어도 딱딱해지지 않게 한다. 막걸리 발효 특유의 구수하고 은은한 술향이 떡에 스며들어 씹을수록 고소하고 은근한 단맛이 난다.
산이 많고 물이 좋은 화순은 예로부터 ‘청풍명월’의 고장으로 이름이 높았다. 전체 면적의 74%가 산림이고 연평균 기온이 13.8도로 서늘하면서 일조량이 풍부해 참살이 먹거리가 많이 난다.
화순에서 지하 200m 암반수로 재배한 참나무 원목 표고버섯은 육질이 단단하다. 실내 톱밥 재배가 아닌 참나무에서 자연 그대로 정성껏 키워 맛, 향, 식감이 뛰어나 명절 선물로 인기가 높다. 화순군축협이 선보이는 ‘적벽한우’는 화순 특산품인 파프리카를 사료에 첨가한 최고급 사료로 키워 부드러운 육질과 뛰어난 풍미를 자랑한다.
화순의 청정 농특산물은 군 직영 온라인 쇼핑몰 ‘화순팜’에서 구매할 수 있다. 화순군은 최근 화순팜을 전면 개편해 결제 편의성과 혜택을 대폭 늘렸다. ‘화순팜 e-선물카드’는 모바일 메신저를 통해 간편하게 보낼 수 있는 모바일 상품권이다. 화순사랑상품권은 15% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 10월 2일까지 진행되는 ‘추석맞이 농특산물 할인 이벤트’를 활용하면 최대 35% 이상 할인된 가격에 농특산물을 살 수 있다.
댓글 0