美 백악관 앞에서 “철강관세 인하” 호소한 포항시장

이강덕 시장, 미 상무부에 건의문
과도한 관세로 미국 수출길 막혀
포스코-현대제철 일부 공장 폐쇄
지역 내 가동률 70%대까지 떨어져… 고용-상권 등 포항 경제에 큰 타격
이강덕 경북 포항시장이 1일(현지 시간) 미국 워싱턴에서 관세 부담으로 인한 한국 철강산업의 어려움을 알리는 캠페인을 펼쳤다. 김덕만 버지니아한인회 회장도 동참했다.
이 시장은 이날 미국 무역대표부(USTR) 및 상무부, 국제무역위원회(ITC)에 보내는 건의문에서 “국내 철강산업의 중심인 포항은 현재 전례 없는 위기에 직면해 있다. 올해 미국이 발동한 무역확장법 232조에 따른 철강 품목 관세 부과는 한국과 포항의 막대한 부담으로 작용하고 있다”고 설명했다.
이 시장은 그러면서 세 가지 문제점을 피력했다. 먼저 한국산 철강은 미국 내 건설과 자동차, 에너지 등 핵심 산업의 안정적인 공급망을 뒷받침했지만, 과도한 관세는 양국 간 경제적 동반자 관계를 약화시키는 요소가 될 수 있다고 우려했다. 이어 포스코를 비롯해 중소 중견 철강기업이 밀집한 포항시는 미국 수출 길이 막히면서 직접적인 영향을 받고 있다고 호소했다.
실제로 철강업계 1·2위인 포스코와 현대제철은 포항 지역 제철소 일부 공장을 폐쇄하거나 무기한 휴업에 돌입했다. 지난해 11월 가동을 멈춘 포스코 포항제철소 1선재공장을 비롯해 현대제철 포항2공장도 올해 6월부터 휴업에 들어갔다. 설비 투자 축소로 중소 철강업체들은 일감 부족을 호소 중이며, 지역 내 공장 가동률은 60∼70%대로 떨어졌다.
포항 경제의 타격은 고용과 상권에도 직접 영향을 미치고 있다. 최근 포항상공회의소 조사에서 53.5%의 기업이 채용 계획이 없다고 답했다. 중앙상가 공실률은 최대 40%까지 치솟았고, 한국부동산원 통계에 따르면 포항의 소규모·중대형 상가 공실률은 전국 평균의 2, 3배에 이른다.
이 시장은 마지막으로 관세로 인해 미국을 비롯한 세계 철강 가격은 상승할 것이며, 철강을 원자재로 사용하는 자동차, 건설, 가전제품 등 전 산업의 비용 증가와 동맹 간 공급망 약화로 이어져 세계 경제 침체로 이어질 가능성이 높다고 우려했다.
이날 이 시장은 김 회장과 지역 기업의 북미 시장 진출과 경제·문화 협력 방안도 논의했다. 포항시와 버지니아한인회는 같은 날 업무협약(MOU)을 체결했다. 투자 협력을 비롯해 기업·인재 교류, 시장 및 규제 정보 공유, 경제협력, 문화예술 행사 공동 개최 등을 약속했다.
산업통상자원부는 지난달 28일 포항을 ‘산업위기 선제대응지역’으로 지정했지만, 포항시는 이 조치만으로는 복합 위기를 해소하기에 부족하다고 판단했다. 이에 미국 정부와 시민사회에 직접 국제적 연대와 공정한 시장 환경 조성을 위한 외교적 노력이 절실하다고 보고 현지 캠페인과 투자유치 활동을 추진했다.
포항시는 1일 캠페인을 시작으로 2일에는 KOTRA 워싱턴 무역관을 방문해 철강 관세 대응 및 지역 우수기업 판로 확대를 논의했다. 같은 날 미국 국회의사당 앞에서 철강 고율 관세 재검토를 요청하는 피켓 캠페인도 펼쳤다.
이 시장은 “한국 철강산업은 국가 안보와 직결된 핵심 산업인데, 동맹국에 50%라는 살인적인 관세를 부과하는 것은 결코 정당화될 수 없다”고 목소리를 높였다. 이어 “영국처럼 최소한 25% 수준으로 조정하거나, 제한적 쿼터 예외를 적용해야 한다. 이번 캠페인 활동과 호소가 한미 간 신뢰와 협력을 토대로 국제사회의 호혜적 무역환경 조성에 기여할 수 있기를 간절히 희망한다”고 덧붙였다. 김 회장도 “버지니아한인회의 네트워크를 활용해 포항시와 함께 한국 철강산업의 중요성을 알리는 활동을 적극 지원하겠다”고 말했다.
