특허청, 내년 예산안 7248억 편성… 지식재산 경쟁력 높인다

주요 사업비는 올해보다 536억↑
특허청은 2026년 예산으로 올해보다 190억 원 늘어난 7248억 원을 편성했다고 1일 밝혔다.
지식재산권 보호 체계 새로 마련
예산안 가운데 지식재산을 창출·활용·보호하는 데 쓰이는 주요 사업비는 올해보다 536억 원 늘어난 4189억 원으로 편성됐다. 특허청은 내년에 고품질 심사·심판 서비스 제공, 지식재산 창출·활용 역량 제고, 지식재산권 보호 기반 확충, 특허 빅데이터 기반 연구개발 효율화 등에 집중 투자할 계획이다.
특히 한류 열풍을 타고 급증하는 모조상품, 이른바 ‘짝퉁’에 대응하기 위해 지식재산권 보호 체계를 새로 마련했다. 저품질 유사제품으로 국내 브랜드(K브랜드) 명성을 훼손하는 것을 막기 위해 현지 실태조사와 단속을 강화하고 경고장 발송, 민사소송, 공동출원 등 피해 맞춤형 대응 전략을 추진하는 데 94억 원을 새로 배정했다. 또 피해를 사전에 차단하기 위해 수출상품에 위조방지 기술을 도입하도록 지원하는 데 16억 원을, 인공지능(AI) 기반 위조상품 감정과 유통 차단, 소비자 피해 구제를 위해 29억 원을 각각 편성했다.
이와 함께 99억 원을 들여 전 세계 특허 빅데이터를 활용한 산업재산정보 자동 분석 플랫폼을 구축할 계획이다. 최신 기술 동향과 핵심 특허 정보를 도출해 기업과 연구기관이 활용할 수 있도록 지원할 방침이다. 또한 첨단산업 특허 상용화를 위해 지식재산(IP) 기반 기술사업화 전략 지원사업을 신설하고 100억 원을 투입한다.
해외 특허심사제도 분석 사업도 새로 추진한다. 8억 원을 들여 신흥국의 특허제도와 심사 경향 정보를 제공해 수출기업이 해외에서 지식재산권을 보다 쉽게 확보할 수 있도록 지원할 예정이다.
이번 예산안은 국회에 제출된 뒤 상임위와 예결위 심의를 거쳐 12월 본회의 의결을 통해 최종 확정된다.
