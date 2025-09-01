서울시, 아시아·중동 문화행사 ‘살람서울 페스티벌’ 개최

8, 9일 광화문광장…아시아·중동 문화 소개
서울시는 아시아·중동 문화를 알리기 위해 서울특별시관광협회, (재)한국-아랍소사이어티와 협력해 오는 8~9일 이틀간 광화문광장에서 ‘살람서울 페스티벌’을 연다고 1일 밝혔다. ‘살람(Salam)’은 아랍어로 평화를 뜻하는 인사말이다.
올해로 3회째를 맞는 이번 축제는 서울 시민에게 아시아·중동 문화를 소개하고, 외국인 관광객에게는 환대 분위기와 한국 문화 체험 기회를 제공하는 교류의 장으로 마련됐다. ‘모두가 빛나는 순간’을 주제로 열리는 이번 행사는 △패션쇼와 문화교류 콘서트 △아·중동 국가 홍보존 △체험·푸드·패션존 등 지난해보다 더욱 다채롭고 풍성한 프로그램을 선보인다.
8일 오후 6시 30분 광화문광장 특설무대에서는 개막식이 열린다. 개막식에서는 K-드라마 속 한국 전통 한복, 아시아·중동 전통 요소가 융합된 퓨전 한복 등을 총 4막으로 구성한 패션쇼가 진행돼 관람객들에게 색다른 볼거리를 제공한다. 이어 이집트 국립 포트사이드 민속예술단의 전통 공연을 시작으로, 새날밴드와 가수 테이, 방송인 박명수가 참여하는 문화교류 콘서트가 무대를 이어간다.
이틀간 광화문광장 곳곳에서는 아시아·중동 10개국이 참여하는 홍보존과 체험존, 뷰티존, 패션존 등이 운영돼 한자리에서 다양한 문화를 직접 경험할 수 있다.
송진호 기자jino@donga.com
