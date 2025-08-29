동아일보

韓 일본 호감 최고치 vs 日 한국 호감 최저치…엇갈린 인식

한국인의 일본 호감도는 사상 최고치, 일본인의 한국 호감도는 6년 만에 최저치로 조사됐다. 게티이미지뱅크
한국인의 일본 호감도는 집계 이후 최고치를 기록했지만, 일본인의 한국 호감도는 6년 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

한국 동아시아연구원(EAI), 일본 아시아-태평양 이니셔티브(API), 미국 한국경제연구소(KEI)는 28일 공동으로 ‘제1회 한미일 국민상호인식 조사 및 제12회 한일 국민상호인식’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 최근 한국인 1585명, 일본인 1037명, 미국인 1500명을 대상으로 온라인 설문 방식으로 진행됐다.

■ 韓 일본 호감 ‘사상 최고’ vs 日 한국 호감 ‘6년 만 최저’

조사 결과 일본에 대해 좋은 인상을 갖고 있다는 한국인은 52.4%로 나타났다. 지난해(41.8%)보다 10.6%포인트 상승해 집계 시작 이후 처음으로 과반을 넘어섰다. 일본에 대해 부정적 인상을 가진 한국인은 37.1%로 역대 최저 수준이었다.

반대로 일본인의 한국 호감도는 크게 낮아졌다. 한국에 호감을 갖고 있다는 일본인은 지난해 37.4%에서 올해 24.8%로 12.6%포인트 감소했다. 이는 2019년 이후 가장 낮은 수준이다. 한국에 부정적 인상을 갖는 일본인은 51.0%로, 전년(32.8%) 대비 18.2%포인트 급등하며 6년 만에 최고치를 기록했다.

■ 한·일 모두 ‘미국 신뢰도’ 흔들려

미국에 대한 신뢰도도 하락했다. 한국에서 “미국을 신뢰하지 않는다”는 응답은 지난해 18.2%에서 올해 30.2%로 증가해 처음으로 30%대를 기록했다. 반면 “미국을 신뢰한다”는 응답은 73.2%에서 66.3%로 내려가 집계 이래 최저치를 나타냈다. 일본에서도 44.7%가 미일관계의 미래를 ‘부정적’이라고 답해, ‘긍정적’(23.6%) 전망보다 두 배 가까이 많았다.

이번 조사의 표본오차는 한국 ±2.5%포인트, 일본 ±3.04%포인트, 미국 ±2.95%포인트(95% 신뢰수준)다.

김수연 기자 xunnio410@donga.com
