韓 일본 호감 최고치 vs 日 한국 호감 최저치…엇갈린 인식

한국인의 일본 호감도는 집계 이후 최고치를 기록했지만, 일본인의 한국 호감도는 6년 만에 최저 수준으로 떨어졌다.
한국 동아시아연구원(EAI), 일본 아시아-태평양 이니셔티브(API), 미국 한국경제연구소(KEI)는 28일 공동으로 ‘제1회 한미일 국민상호인식 조사 및 제12회 한일 국민상호인식’ 결과를 발표했다. 이번 조사는 최근 한국인 1585명, 일본인 1037명, 미국인 1500명을 대상으로 온라인 설문 방식으로 진행됐다.
■ 韓 일본 호감 ‘사상 최고’ vs 日 한국 호감 ‘6년 만 최저’
조사 결과 일본에 대해 좋은 인상을 갖고 있다는 한국인은 52.4%로 나타났다. 지난해(41.8%)보다 10.6%포인트 상승해 집계 시작 이후 처음으로 과반을 넘어섰다. 일본에 대해 부정적 인상을 가진 한국인은 37.1%로 역대 최저 수준이었다.
반대로 일본인의 한국 호감도는 크게 낮아졌다. 한국에 호감을 갖고 있다는 일본인은 지난해 37.4%에서 올해 24.8%로 12.6%포인트 감소했다. 이는 2019년 이후 가장 낮은 수준이다. 한국에 부정적 인상을 갖는 일본인은 51.0%로, 전년(32.8%) 대비 18.2%포인트 급등하며 6년 만에 최고치를 기록했다. ■ 한·일 모두 ‘미국 신뢰도’ 흔들려
미국에 대한 신뢰도도 하락했다. 한국에서 “미국을 신뢰하지 않는다”는 응답은 지난해 18.2%에서 올해 30.2%로 증가해 처음으로 30%대를 기록했다. 반면 “미국을 신뢰한다”는 응답은 73.2%에서 66.3%로 내려가 집계 이래 최저치를 나타냈다. 일본에서도 44.7%가 미일관계의 미래를 ‘부정적’이라고 답해, ‘긍정적’(23.6%) 전망보다 두 배 가까이 많았다.
이번 조사의 표본오차는 한국 ±2.5%포인트, 일본 ±3.04%포인트, 미국 ±2.95%포인트(95% 신뢰수준)다.
