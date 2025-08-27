“전주시민 똘똘 뭉쳐 올림픽 유치 도와요”

범시민 지원위원회 발대식 개최
2036년 전주 올림픽 유치를 염원하는 전북 전주 시민의 열망이 하나로 모아졌다.
서명운동-단체별 캠페인 진행
전주시는 25일 한국전통문화전당에서 올림픽 유치를 향한 시민의 의지를 결집하기 위한 ‘2036 전주 올림픽 유치 범시민 지원위원회’ 발대식을 개최했다고 26일 밝혔다.
발대식은 전주시립합창단의 축하공연, 홍보영상 상영, 위촉장 수여, 주제 발표(우리는 전주 하계올림픽 유치를 할 수 있다), 퍼포먼스 순으로 진행됐다.
범시민 지원위원회는 공동위원장, 고문, 자문위원회, 부위원장, 지원조정위원회, 6개 분과위원회(체육진흥, 청년·홍보, 시민참여, 복지환경, 문화관광, 경제산업) 등으로 구성됐다.
정치와 교육, 체육, 문화, 언론, 경제 등 지역을 대표하는 인사들로 꾸려졌다. 이들은 올림픽 유치 전략 자문과 시민 중심 월드컵 유치 붐 조성을 위한 활동을 선도한다. 전주시는 발대식을 시작으로 다음 달부터 범시민 결의대회, 범시민 서명운동, 단체별 캠페인을 진행해 올림픽 유치에 대한 열기를 확산시켜 나갈 예정이다.
전주시는 이에 앞서 올 2월 올림픽 국내 후보 도시로 선정된 이후 활발한 유치 활동을 벌여 왔다. 싱가포르에서 열린 세계수영선수권대회를 찾아 국제 스포츠 기구 관계자들과 교류했고, 전주국제영화제와 전주단오 등 주요 행사에서 올림픽 유치를 위한 홍보와 캠페인을 진행했다.
우범기 전주시장은 “시민 모두가 함께 참여하는 올림픽 유치 활동을 통해 반드시 올림픽을 전주로 유치해서 전주의 큰 꿈과 위대한 도약을 반드시 이뤄내도록 노력하겠다”고 말했다.
