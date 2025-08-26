동아일보

광주세계양궁대회 성공기원…내달 3일 금남로서 오프닝쇼 ‘활의 나라’

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 26일 10시 06분

코멘트

글자크기 설정

광주시는 광주 2025 현대세계양궁선수권대회와 광주 2025 세계장애인양궁선수권대회 성공 개최를 기원하기 위해 동구 금남로 일대에서 오프닝 쇼 ‘활의 나라’를 개최한다고 26일 밝혔다.

행사는 9월 3일 오후 6시 반부터 금남로 전일빌딩245부터 금남로공원까지 구간에서 열리며 국민의 대회 관심 유도와 축제 분위기 조성, 평화의 울림 실현을 목표로 한다. 시민들과 세계양궁연맹 총회 및 대회 참가자를 대상으로 광주의 문화와 정체성을 널리 알리자는 취지에서 기획됐다.

첫 무대는 국가무형유산 제33호인 고싸움놀이로 꾸며진다. 또 광주 양궁의 역사와 5·18민주광장의 역사적 의미를 소개하는 영상이 상영되고 광주시립창극단의 풍물 등 다양한 공연이 펼쳐진다. 오프닝 쇼는 금남로 차 없는 거리 행사로 열려 시민 불편을 최소화하면서도 다양한 볼거리를 제공할 예정이다.

이연 대회조직위원회 사무처장은 “활의 나라는 대한민국, 광주양궁의 우수성과 대회 결승이 열리는 5·18민주광장의 역사성을 세계에 알릴 수 있는 계기가 될 것”이라고 말했다.

한편 광주 2025 현대세계양궁선수권대회는 9월 5일부터 12일까지 열리며 결승전은 9월 7일부터 12일까지 5·18민주광장에서 진행된다. 광주 2025 세계장애인양궁선수권대회는 9월 22일부터 28일까지 열리며, 결승전은 9월 27일과 28일 5·18민주광장에서 열린다.
#광주세계양궁대회
이형주 기자 peneye09@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0