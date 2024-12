시신은 아직 못 찾아

오산경찰서 전경. 경기남부경찰청 제공

경기 오산경찰서는 살인 및 사체유기 혐의로 A 씨는 구속, 사체유기 혐의로 부인 B 씨를 불구속 상태로 각각 송치했다고 20일 밝혔다.A 씨는 지난 2020년 10월쯤 경기 평택시 서정동 거주 당시 주거지 안방에서 생후 1개월이던 아들 C 군을 살해한 혐의를 받는다.해당 사건은 A 씨 부부가 이달 4일 경찰에 자수하면서 드러났다. 이들은 경찰 조사에서 “경제적 어려움을 겪다 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 A 씨 부부가 C 군 사망 사실을 지방자치단체 등 관계 당국에 더 이상 숨길 수 없다고 판단해 자수한 것으로 보고 있다.A 씨 부부는 살아 있다면 유치원 입학을 앞둔 나이였을 C 군 소재를 확인하기 위한 지자체 관계자의 연락을 여러 차례 받았던 것으로 확인됐다.경찰은 이를 고려해 A 씨 부부 진술의 진위를 의심, 디지털 포렌식도 진행했지만 특이점이 나타나진 않았다고 한다.경찰 관계자는 “A 씨가 범행을 모두 자백하고 유기 정황에 대해서도 구체적으로 밝히고 있다”며 “C 군 시신이 야생동물 등에 의해 훼손됐을 가능성이 있다”고 설명했다.이 관계자는 “현재 금융 및 건강보험 기록도 조사 중”이라며 “이 과정에서 또 다른 혐의가 드러날 경우 추가 수사를 진행할 방침”이라고 전했다.(오산=뉴스1)