민주 “후반기도 법사위원장 우리가…나머지는 열어두고 협상”

더불어민주당은 5일 제22대 국회 후반기 원 구성에 대해 “법제사법위원장만큼은 반드시 후반기에도 민주당이 꼭 해야 한다는 입장”이라며 “나머지는 열어두고 협상을 진행하게 될 것 같다”고 밝혔다.
민주당 이주희 원내대변인은 이날 국회에서 의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 “속도감 있게 원 구성을 해나가려고 하는데 아마도 예상컨대 6월 셋째 주 정도까지 마무리가 될 것 같다”고 말했다. 다만 “이것은 민주당 쪽에서 요청하는 사안”이라며 “국민의힘 원내대표단 선출 이후 논의해 봐야 한다”고 부연했다.
그는 법사위원장을 사수해야 하는 배경을 묻는 말엔 “저의 추정컨대 법사위가 모든 상임위 법안의 관문이지 않나. 각 상임위를 통과한 여러 민생개혁 법안들이 속히 적부심사를 마치고 본회의에 바로 상정될 수 있는 그런 역할을 하는 것”이라며 “중요한 상임위니 여당으로서 맡아야 하지 않느냐는 취지로 이해하고 있다”고 답했다.
이 원내대변인은 ‘조작수사·조작기소 진상규명 특검법’(조작기소 특검법) 등 개혁 법안 추진 논의와 관련해선 “오늘 비공개 회의에서 진행되지 않았다”며 “앞으로 차차 여러 개혁 법안과 함께 논의해 나가지 않을까 싶다”고 말했다. 이어 “당장 원내에서 이 법안들에 대한 구체적인 논의가 진행되는 상황은 아니다”라고 했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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