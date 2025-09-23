송언석 “추미애, 법사위를 李 보복의 장으로 변질시켜”

송언석 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 취임 100일 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.23/뉴스1

송 원내대표는 3대 특검법 개정안이 국무회의에서 의결된 데 대해선 “야당 말살을 위한 폭주”라며 “국내에서는 야당 탄압, 정치보복을 중단 없이 계속하면서 유엔총회에 가서는 민주주의 회복을 운운하는 이 대통령의 이중성에 아마 세계 정상들도 놀라실 것”이라고 했다.