김병기 “배임죄 폐지, 정쟁 수단 아니라 기업 위한 것”

김도읍 국민의힘 정책위의장이 18일 오후 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 소방 국가직화 5년, 국가 책임과 지방 분권 토론회에서 발언하고 있다. 2025.09.18. 뉴시스

반면 국민의힘 김 정책위의장은 민주당의 배임죄 폐지 추진에 대해 “이재명 구하기”라며 “상법 개정 취지를 정면으로 뒤엎는 자기모순이며 개미투자자 보호라는 명분을 완전히 부정하는 것”이라고 했다.