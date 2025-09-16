동아일보

“진짜 영상이냐”…李대통령 놀라게 한 ‘주차 로봇’ 영상

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

이재명 대통령 유튜브
이재명 대통령 유튜브
이재명 대통령 유튜브
이재명 대통령 유튜브
“진짜 쓰고 있나. 가짜 영상이 아니고 진짜 영상이냐.”

이재명 대통령은 15일 정부 출범 이후 처음으로 주재한 ‘핵심규제 합리화 전략회의’에서 주차 로봇 영상을 보고 이렇게 말했다. 영상에서 주차 로봇은 차량의 하부로 진입해 차량을 띄워 이동시켰다.

이 대통령은 주차 로봇 영상을 보고 “저건 만든 영상이냐”며 놀라움을 드러냈다. 이에 회의에 참석한 하성용 한국자동차모빌리티안전학회 학회장은 “실제 싱가포르나 해외에 수출이 돼 호텔 등에서 사용하고 있는 주차 로봇”이라며 “국내에서 실증하는 단계”라고 설명했다.

하 학회장은 주차 로봇을 설명하며 “새로운 기술과 산업 발전에 맞춘 기준 수립이 반드시 필요하겠다”고 밝혔다. 하 학회장은 “준주거지역 내 소형주택 또는 주택 외 시설에만 허용되고 있어 상용화의 한계를 보이고 있다”며 “관리인 상주 의무 등으로 인력, 비용 등에 대한 부담이 발생해 기업의 사업화에 제약이 발생하고 있다”고 지적했다.

#주차로봇#이재명#대통령
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0