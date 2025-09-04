박지원 “내 사건, 검찰서 공소취하해야”…정성호에 요구

박지원 더불어민주당 의원이 10일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 ‘농산물 유통시장의 진단과 대응방안 모색 : 농업혁신포럼 전문가 초청 강연’에서 발언하고 있다 2025.07.10. 뉴시스

서해 공무원 피살 사건은 2020년 9월 해양수산부 공무원 이대준 씨(사망 당시 47세)가 서해 연평도 인근 해상에서 어업지도선을 타고 당직 근무를 하던 중 실종된 뒤 북한군에 의해 피살된 사건이다. 국가정보원은 윤석열 정부 출범 직후 감사를 벌여 사건 당시 국정원장이었던 박 의원 등을 2022년 7월 검찰에 고발했다. 검찰은 국정원 직원들에게 관련 첩보와 보고서를 삭제하게 한 혐의를 적용해 2022년 12월 박 의원 등을 재판에 넘겼다.