文대통령 “2023년 유엔 기후변화국 총회 유치 추진”

녹색성장 및 글로벌 목표 2030을 위한 연대(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)의 약어. 기후변화 대응과 지속가능한 발전 방향을 논의하는 글로벌 협의체로 한국 덴마크 베트남 등 12개국이 참여하고 있다.