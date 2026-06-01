백범 탄생 150주년… 워싱턴서 ‘독립국 선언’ 특별전

오늘부터 석달간… 자료 54점 선봬
국립대한민국임시정부기념관과 국가유산청 국외소재문화유산재단은 백범 김구 선생 탄생 150주년 및 미국 독립 250주년을 맞아 25일부터 9월 26일까지 미국 워싱턴 주미대한제국공사관 특별전시실에서 ‘독립국임을 선언하노라’ 특별전을 개최한다.
특별전은 총 4부로 구성된다. 프롤로그 ‘자주독립의 함성, 세계가 주목한 한국의 독립운동’을 비롯해 △우리나라 최초의 민주공화제 정부, 대한민국 임시정부 △독립운동의 중심, 대한민국 임시정부 △가자 조국으로! △대한민국 정부, 임시정부를 계승하다 그리고 에필로그 ‘독립의 정신을 이어가다’로 이어진다.
전시에는 대한민국 임시정부의 역사를 보여주는 ‘대한민국 임시헌장’(사진) 등 유물 54점을 선보이는 것은 물론이고 인공지능(AI)을 활용한 전시 콘텐츠, 영상자료도 활용해 관람객들이 임시정부의 역사와 가치를 좀 더 쉽고 생생하게 이해할 수 있도록 했다.
손효주 기자 hjson@donga.com
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