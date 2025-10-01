본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사람속으로
부고
[부고]임유정(데일리안 생활유통부 기자)씨 외조모상
동아경제
입력
2025-10-01 11:12
2025년 10월 1일 11시 12분
윤우열 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251001/132502471/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
◇ 박부덕 씨 별세, 임유정(데일리안 생활유통부 기자)씨 외조모상=1일, 전남 함평농협장례식장 1분향실, 발인 3일 오전 6시, 장지 대전 현충원
부고
>
구독
구독
‘막스 베버 연구 헌신’ 전성우 교수
김영자 별세 外
후기성도교회 넬슨 회장 별세… 6·25전쟁때 군의관으로 참전
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
정동영 “北, 美본토 타격 가능한 3대 국가” 북핵 인정 잇단 논란
美 전기차 세액공제 폐지… 현대차 ‘하이브리드’로 정면돌파
정성호 “尹, 호텔 숙박하는 것 아냐…특별 대우 요구말라”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0