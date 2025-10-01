동아일보

[부고]임유정(데일리안 생활유통부 기자)씨 외조모상

◇ 박부덕 씨 별세, 임유정(데일리안 생활유통부 기자)씨 외조모상=1일, 전남 함평농협장례식장 1분향실, 발인 3일 오전 6시, 장지 대전 현충원

