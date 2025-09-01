정현철 한양사이버대 제9대 부총장 취임

정 신임 부총장은 한양대학교, 조지 워싱턴대학교(George Washington University), 맥길대학교(McGill University)에서 각각 경영학 학사, 경영학 석사(MBA), 경영학 박사 학위를 취득했다. KT 선임연구원, 한양대학교 기획처장과 교학부총장 등을 역임하며 현장 및 학술 경력을 쌓았다. 2006년부터 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수로 재무관리, 투자론, 기업가치평가 등 주요 과목을 강의하며 자본자유화, 국제자본시장의 통합, 국제금융 및 분산투자 등을 연구했다. 국내외 재무·금융 저널에 다수의 논문을 발표하며 금융학회 및 경영사학회 편집위원으로도 활동했다.
한양사이버대학교는 최근 4차 산업혁명 시대를 맞이해 스마트 배터리, 반도체시스템, 국방융합기술 등 산업 수요에 적극 대응하는 신설 학과를 개설하고 디지털 혁신을 가속화하기 위해 온라인 교육 모델을 구축했다. 정 신임 부총장은 한양사이버대학교의 실용지식 중심, 글로벌 혁신 대학 비전에 맞춰 온·오프라인 교육의 시너지를 통한 새로운 고등교육 패러다임 실현을 이끌 계획이다.
정현철 한양사이버대학교 부총장은 “한양사이버대학교의 교육 혁신과 학생 중심 서비스를 더욱 강화하겠다”며 “실용성, 윤리의식, 글로벌 경쟁력을 모두 갖춘 미래 인재 양성을 위해 디지털 기술을 적극 접목하고 연구·산학협력을 확대할 것”이라고 말했다.
