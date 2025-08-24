[부고] 임경예 씨 별세

동아일보

◇임경예 씨 별세·오혜숙 익근 대신증권 사장 복근 현대중공업 모친상·신광철 빙모상·한정애 전지혜 시모상·충렬 중앙대 의대 교수 정렬 상지초 교사 조모상·장영식 박유나 신동효 조희진 외조모상·최혜원 중앙대 의대 교수 시조모상·박종훈 서울경인초 교사 처조모상=24일 서울아산병원, 발인 26일 오전 8시 02-3010-2000
