사람속으로
부고
[부고] 임경예 씨 별세
동아일보
입력
2025-08-24 19:26
2025년 8월 24일 19시 26분
홍석호 기자
프린트
◇임경예 씨 별세·오혜숙 익근 대신증권 사장 복근 현대중공업 모친상·신광철 빙모상·한정애 전지혜 시모상·충렬 중앙대 의대 교수 정렬 상지초 교사 조모상·장영식 박유나 신동효 조희진 외조모상·최혜원 중앙대 의대 교수 시조모상·박종훈 서울경인초 교사 처조모상=24일 서울아산병원, 발인 26일 오전 8시 02-3010-2000
강신준 별세 外
‘온정 담긴 판결’ 화제 카프리오 美판사 세상 떠나
강춘영 별세 外
