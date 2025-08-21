美안보 위협이라더니… 백악관, 틱톡 계정 개설

지난해 미국 의회가 국가안보 우려로 중국계 동영상 소셜네트워크서비스(SNS)인 틱톡 사용 등을 금지하는 법을 제정한 가운데, 19일(현지 시간) 백악관이 틱톡 공식 계정을 만들었다. 도널드 트럼프 대통령이 취임 7개월 만에 지지율이 7%포인트 하락하며 40%에 머물자, 틱톡 주사용자인 젊은층 공략에 나선 것이란 분석이 나온다.
이날 틱톡 백악관 계정에 올라간 첫 동영상에서 트럼프 대통령은 “국민 모두가 더 나은 삶을 누리게 하겠다는 일념으로 매일 아침 눈을 뜬다”며 “나는 여러분의 목소리”라고 말했다. 이 동영상은 게시 7시간 만에 조회수 44만 회와 좋아요 7만 개를 기록하며 주목 받았다.
앞서 트럼프 대통령은 집권 1기 당시 미국 내 틱톡 사용 금지를 추진했지만, 지난해 대선 기간엔 자신의 틱톡 계정을 선거에 적극 활용했다. 그러나 재집권 뒤에는 틱톡 활동을 중단했다. 지난해 4월 미 의회가 틱톡 금지법을 제정한 데 따른 것이다. 이 법은 틱톡 모기업인 중국 바이트댄스가 기한 내 미국 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 신규 다운로드 등을 규제하는 내용이다. 올 1월 19일 시행됐으나 다음 날 취임한 트럼프 대통령이 인수 시한을 세 차례에 걸쳐 유예했다. 현재 인수 시한은 다음 달 17일까지다.
댓글 0