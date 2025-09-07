아이돌의 대체재는 프로야구?[2030세상/박찬용]

오랜만에 연락을 나눈 지인 A의 말 속 ‘님’은 그가 가장 좋아하는 아이돌 그룹의 ‘최애’ 멤버다. A 씨는 몇 달 치 월급을 모아 팬미팅에 참석하는 강성 팬이다. 그렇게 좋아하던 멤버에게 군 공백기가 생기면 그는 어떻게 지내야 할까. 노래만 계속 들어야 하나. A 씨는 그럴 리가 없다는 듯 생긋 웃었다. “그래서 넘어갔죠. 두산 베어스로.” 친동생이 좋아하는 팀이라 같이 보게 됐는데 요즘은 아무개 선수와 특유의 서사가 좋다고.
A 씨만의 이야기가 아니다. ‘아이돌에서 프로야구로 갈아탔다’는 20, 30대 여성 사례를 작년부터 꽤 들었다. 수치로도 증명된다. 프로야구는 2024년 처음으로 관중 수 1000만 명을 돌파했다. 올해는 시즌도 안 끝났는데 이미 지난해 관중 수를 넘어섰다. 2025년 프로야구 입장권 구매자의 연령별 성별 비율을 보면 1위는 20대 여성(23.4%)이다. 30대 여성까지 더하면 37.7%까지 올라간다.
왜일까. 내 가설은 이렇다. 주요 아이돌 그룹의 인기 멤버들이 입대했다. 현대 아이돌 그룹은 지속적인 자체 콘텐츠로 팬과 관계를 맺는다(정확히는 팬에게 관계 맺는 기분을 준다). 그러려면 콘텐츠가 매일 쏟아져야 하는데 군대에 가면 콘텐츠 공백기가 생긴다. 프로야구는 아이돌 콘텐츠의 대체 서사가 될 수 있다. 젊은 남자들이 주 6일 내내 라이브로 경기를 여니까. 아울러 오늘날 아이돌 공연이나 팬미팅 등은 너무 비싸지고 구매도 어려워졌다. ‘피케팅’이 익숙한 2030 여성들에게 야구 티켓 구매는 너무 쉽고 저렴하다.
야구에는 좋은 일이다. 한국의 아이돌 팬은 무조건적 지지자가 아니다. 이들의 사고방식은 적극적 주주자본주의나 행동주의 펀드에 가깝다. 야구를 모르고 막 좋아하는 게 아니라는 이야기다. 일 때문에 만났던 20대 여성 야구팬 B 씨는 타자의 재능을 논하며 “삼진이 문제가 아니다. 노리는 공에만 방망이가 나간다면 헛스윙이어도 괜찮다. 생각 없는 스윙이 문제”라는 명언을 남겼다. 올해 프로야구는 역대급 순위 경쟁 중인데, 현재 B 씨의 예언대로 순위가 맞아 들어가고 있다. 어디서든 발전의 뿌리는 성숙한 소비자다. 2030 여성은 굉장히 성숙하고 수준 높은 소비자다.
아이돌계에는 위기 혹은 변화의 전조다. 20대 여성 인구와 가처분소득에는 한계가 있으니 프로야구 여성 팬 증가는 아이돌 여성 팬의 감소라 볼 수도 있다. 아이돌을 위시한 K팝 비즈니스의 수익모델 중 하나는 과몰입한 팬들의 과소비다. 이제 아이돌 팬 활동이 너무 비싸서 여성들이 저렴한 야구로 이탈하는 건지도 모른다. 기존 고가 소비를 하던 한국인 K팝 팬들의 빈자리는 중국 팬들이 채우고 있다고 한다. 보통 대중국 시장이 커지면 산업이 덜 건강해지는데, K팝계는 이에 어떻게 대응할지 궁금하다.
이 상황에서 가장 억울할 건 기존 프로야구 팬이다. 이제 표 사기도 어렵다. 한가한 아저씨들이 모이던 야구장 분위기도 더는 없다. 역시 어쩔 수 없다. 프리미어리그에서 F1에 이르는 모든 스포츠의 숙명이다. 21세기 최고의 쇼는 스포츠니까.
