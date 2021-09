[인사이드&인사이트]“세계가 주목한 ‘인앱결제 강제 금지법’… 과징금 높여야 실효성”

지민구 산업1부 기자

○ “인앱결제 강제 금지로 연 2조3000억 원 비용 절감”

○ “빅테크 규제, 한국 뒤따라야”… 미국 유럽도 동조





○ “처벌 규정 미흡” 등 법안 실효성 지적도 나와





:: 인앱결제(In-App Purchase) ::

모바일 게임, 웹툰 등 애플리케이션(앱)을 이용하면서 유료 콘텐츠를 구매할 때 구글 애플 등 앱 마켓 사업자가 제공하는 시스템을 통해서만 결제하도록 하는 방식. 구글 애플 등 사업자는 직접 수수료율을 정하고 수익을 가져갈 수 있다.