[K-TECH 글로벌 리더스] 〈LG그룹②〉 車판 뛰어든 LG전자… AI소프트웨어·전장부품 패키지 공략

Q&A로 보는 LG전자 전장 산업
Q. 전장사업이 주목받는 이유는.
전기차 확산과 자율주행 기술 발전으로 차량 전장화가 진행되면서 관련 시장이 급성장하고 있습니다. LG전자는 인포테인먼트(VS사업본부), 전기차 파워트레인(LG마그나), 차량용 조명(ZKW)으로 이어지는 3각 편대를 구축하고, 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 통합 역량을 확보하며 중장기 성장 기반을 강화하고 있습니다.
Q. LG전자 SDV 전략은.
LG전자는 SDV(소프트웨어 정의 차량)를 ‘AI 기반 지능형 플랫폼’으로 구현하는 전략을 추진하고 있습니다. 차량을 소프트웨어 중심 구조로 전환하고, AI를 통해 운전자와 탑승자의 상태·상황·맥락을 실시간으로 이해해 맞춤형 경험을 제공하는 것이 핵심입니다. 이를 위해 인포테인먼트, 디스플레이, 텔레매틱스 등 차량 내 다양한 시스템을 유기적으로 연결하고, OTA(무선 업데이트)를 통해 기능을 지속적으로 확장하는 구조를 지향하고 있습니다. 나아가 투명 OLED, 오토모티브 비전 솔루션과 같은 기술을 통해 차량을 개인화된 생활 공간이자 서비스 플랫폼으로 진화시키는 데 초점을 맞추고 있습니다.
Q. LG전자 전장사업 경쟁력은.
핵심 부품 분야에서 전략적 협업과 인수합병을 통해 빠르게 기술력을 확보한 점입니다. 마그나와의 합작을 통한 파워트레인 역량 강화, ZKW 인수를 통한 프리미엄 조명 기술 확보가 대표적입니다. 여기에 북미 생산 거점 확대 등 글로벌 공급망 구축까지 병행하며 시장 대응력을 높이고 있습니다.
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