레드포스 PC방, 엔씨(NC)와 손잡고 ‘로블록스’ 런처 ‘Roboost’ 혜택 알리기 나선다
동아경제
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레드포스 PC방(레드포스 PC아레나)이 엔씨(NC)와 함께 ‘로블록스’ 굿즈 증정 이벤트를 오는 25일부터 7월 8일까지 13일간 개최한다. 이번 이벤트는 레드포스 PC방과 엔씨가 로블록스 PC방 전용 런처인 ‘Roboost’의 이용 활성화를 위해 기획한 것으로, 전국 매장 중 선정된 30개 매장에서만 단독 진행된다. 선정 매장은 레드포스 PC방 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.
이벤트의 핵심 목적은 이용자들에게 ‘Roboost’ 런처만의 차별화된 편의성과 제휴 게임 혜택을 널리 알리는 것이다. ‘Roboost’ 런처를 통해 PC방 혜택이 적용되는 ‘로블록스’ 게임은 ‘오버킬(Overkill)’, ‘이베이드(Evade)’, ‘99 나이트 인 더 포레스트’, ‘댄디스 월드’, ‘브레인롯 훔치기’ 등이며, 게임 내 우측 상단의 ‘PC방 혜택 활성화’ 문구를 통해 적용 여부를 확인할 수 있다.
참여 방법은 이벤트 진행 매장으로 선정된 엔씨 패밀리존 레드포스 PC방에서 ‘Roboost’ 런처로 ‘로블록스’를 실행하고 1시간 이상 플레이하면 된다. 플레이 시간이 1시간을 넘으면 스크래치 쿠폰 1매가 지급되며, PC방 카운터에서 해당하는 등급의 굿즈를 직접 수령할 수 있다. 단, 스크래치 쿠폰은 ‘로블록스’ 이용 중에만 수령할 수 있으므로 PC가 켜진 상태에서 카운터를 방문해야 한다.
레드포스 PC방 관계자는 “이번 이벤트는 PC방 창업 컨설팅 기업 비엔엠컴퍼니의 레드포스 PC방과 엔씨의 협력을 통해 이용자들에게 ‘Roboost’ 런처만의 특별한 혜택을 각인시키고자 기획됐다”며 “굿즈 재고가 한정되어 있는 만큼 이용자들의 빠른 참여를 권장한다”고 밝혔다.
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