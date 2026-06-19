기술보다 토양 다지기 먼저…스노우플레이크, 데이터로 AI 돌파구 찾는다

오는 24일 ‘딜로이트 커넥트 2026’서 전사적 인공지능 전환 전략 공유
업무 보조용 ‘코워크’와 개발 특화 ‘코코’ 등 차세대 디지털 비서 첫선
보안·비용·거버넌스 일원화한 플랫폼 기반 ‘에이전틱 엔터프라이즈’ 구축
분산된 재무·마케팅·공급망 데이터 통합해 실질적 경영 성과 도출 지원
스노우플레이크가 한국 딜로이트 그룹이 주최하는 지식 공유의 장에 나서 기업형 인공지능 도입을 위한 해법을 제시한다. 스노우플레이크는 오는 24일 서울 JW 메리어트 호텔에서 열리는 ‘딜로이트 커넥트 코리아 2026’에 참가한다고 밝혔다.
이번 행사에서 스노우플레이크는 데이터 인프라의 완성도를 뜻하는 데이터 준비도를 핵심 화두로 던진다. 이를 바탕으로 기업의 디지털 역량을 고도화하는 데이터 클라우드 기술과 자율형 조직 구현을 뒷받침할 개인용 인공지능 비서 스노우플레이크 코워크를 전면에 내세울 계획이다.
분과 세션에서는 인공지능 시대를 맞이한 데이터 자산 관리 전략을 의제로 설정하고 재무, 마케팅, 공급망 관리 등 핵심 사업 영역의 전산 절차 혁신 방안을 발표한다. 발표자로 단상에 오르는 잭슨 스타우브 시니어 파트너 세일즈 엔지니어는 인공지능 도입의 성패가 단순한 기술 확보보다 내부 데이터의 정제 수준에 달려 있음을 역설할 예정이다. 아울러 실제 경영 판단과 실행으로 연결될 수 있도록 데이터의 체계적인 관리 체계를 정비하는 방법론도 공유한다.
스타우브 엔지니어는 파편화된 자산과 구성원, 도구를 유기적으로 묶어주는 클라우드 기반 인프라의 필요성을 제안한다. 특히 정보가 보관된 현장에서 인공지능이 직접 구동되도록 유도함으로써 맥락 파악, 보안 강화, 운영비 절감 등의 난제를 단일 플랫폼 안에서 해소하는 방식을 설명한다. 이는 궁극적으로 자율 구동형 기업으로 나아가는 밑거름이 될 것으로 보인다.
현장에서는 행정 실무를 돕는 코워크 외에도 개발 및 전산 운영을 지원하는 인공지능 코딩 도구 스노우플레이크 코코가 함께 공개된다. 이들 솔루션은 기업 고유의 정보와 업무 흐름을 학습해 보고서, 관제 화면, 전자우편, 발표 자료 등 실제 산출물을 생성하며 기획부터 협업, 실행에 이르는 전 과정을 지원하는 것이 특징이다. 가상 구동 시연을 통해 참관객들은 디지털 비서가 실제 근무 환경에 미치는 변화를 직관적으로 체험할 수 있다.
아울러 행사장 내 독자적인 상담 공간을 마련해 인프라 도입을 고민하는 기업들을 대상으로 맞춤형 기술 자문을 제공한다.
임진식 스노우플레이크 코리아 솔루션 엔지니어링 총괄은 전문성이 요구되는 각 부서의 흩어진 데이터 흐름을 하나로 결합하고, 인공지능을 매개로 사업 구조를 혁신할 수 있도록 기술적 지원을 아끼지 않겠다고 전했다.
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