SCL헬스케어, ASCO서 다중암 조기진단 기술 공개

SCL헬스케어가 세계 최대 암 학회 중 하나인 미국임상종양학회(ASCO 2026)에 참가해 임상시험 분석 서비스와 인공지능(AI) 기반 암 진단 기술을 선보였다.
5일 SCL헬스케어는 지난 5월 29일부터 6월 2일까지 미국 시카고에서 열린 ‘2026 미국임상종양학회(ASCO)’에 참가했다고 밝혔다.
ASCO는 유럽종양학회(ESMO), 미국암연구학회(AACR)와 함께 세계 3대 암 학회로 꼽힌다. 올해는 ‘중개연구의 과학과 실천: 전 세계 암 환자의 치료 성과 향상(The Science and Practice of Translation: Improving Cancer Outcomes Worldwide)’을 주제로 열렸으며 전 세계 4만여 명의 전문가들이 참석했다.
SCL헬스케어는 국가임상시험지원재단(KoNECT)이 주관하는 한국 사절단으로 5년 연속 선정돼 참가했다. 이번 행사에는 센트럴랩(C-LAB)과 동반진단 바이오마커(CB)센터가 함께 참여해 핵심 기술과 서비스를 소개했다.
C-LAB은 신약 개발 과정에서 활용되는 약동학(LC-MS/MS) 분석 서비스를 중점적으로 선보였다. 특히 지난 4월 식품의약품안전처로부터 질량분석 항목을 추가 지정받아 검체 분석 서비스 범위를 확대했다.
이를 기반으로 항체약물접합체(ADC)의 체내 동태 분석과 펩타이드 의약품, 항약물항체(ADA) 평가 등 고난도 분석 역량을 제약·바이오 업계 관계자들에게 소개했다.
CB센터는 질병 진단과 예후 예측용 바이오마커 발굴부터 임상 적용까지 아우르는 연구 성과를 공개했다. 난소암 치료제 반응 여부를 확인하는 상동재조합결핍(HRD) 유전자 검사의 한국형 모델과 혈소판 유전체 데이터 기반의 암 조기 진단 인공지능(AI) 기술 등이 소개됐다.
특히 회사 측은 현재 개발 중인 다중암 조기진단(MCED) 기술을 바탕으로 향후 미세잔존암(MRD) 분석 분야까지 적용 범위를 확대하는 연구를 진행하고 있다고 설명했다. SCL 관계자는 “현재 MCED 관련 추가 자료도 준비 중”이라며 “관련 연구 성과를 순차적으로 공개할 예정”이라고 밝혔다.
백세연 SCL헬스케어 COO(SCL사이언스 대표)는 “5년 연속 ASCO에 참가해 임상시험 분석 서비스와 바이오마커 연구 역량을 글로벌 시장에 소개할 수 있어 의미가 컸다”며 “AI 진단을 비롯한 디지털 헬스케어 분야 경쟁력을 강화해 글로벌 신약 개발 파트너로서 역할을 확대해 나가겠다”고 말했다.
한편 SCL헬스케어가 속한 SCL그룹은 서울의과학연구소(SCL), 하나로의료재단, SCL사이언스, 메디인프라, 큐로직, 바이오푸드랩, 홈즈에이아이 등 헬스케어 계열사를 운영하고 있다.
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