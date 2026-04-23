‘제니의 리본’ 더한 비츠 솔로 4 스페셜 에디션, 실제 체험해보니

‘비츠(Beats)’는 오디오 시장에서 상당히 흥미롭고 독특한 역사를 가진 브랜드다. 초창기 비츠 제품들은 유명 래퍼 ‘닥터 드레’의 손길이 닿아 묵직하고 강력한 저음을 내세운 개성 강한 사운드로 이름을 알렸다. 하지만 2014년 애플에 인수된 이후부터는 소수의 마니아보다는 보다 다양한 분야의 대중을 아우를 수 있는 기기로 브랜드의 노선을 변경했다. 사운드 측면에서는 특정 음역대를 과도하게 강조하기보다 한층 안정적이고 균형 잡힌 소리를 추구하게 되었으며, 애플 생태계를 기반으로 한 기기 간 연동 등 각종 편의성도 크게 향상되었다.
사운드 성향과 소속은 변했지만, 브랜드 초창기부터 뚝심 있게 유지하고 있는 전략도 있다. 바로 다양한 분야의 영향력 있는 인플루언서와 연계한 ‘스타 마케팅’이다. 애당초 닥터 드레가 튜닝한 제품이라는 점으로 유명세를 얻었던 비츠는, 이후에도 셀러브리티 킴 카다시안과 협업한 ‘비츠 x 킴(Beats x Kim)’ 컬렉션을 출시하며 화제를 모았다. 국내 시장 역시 과거 박태환 선수, 지드래곤 등 당대의 아이콘들이 비츠 제품을 애용하는 모습이 미디어를 통해 노출되며 브랜드 인지도를 높인 바 있다.
이러한 비츠의 영리한 ‘스타 마케팅’은 올해에도 고스란히 이어진다. 이번에 손을 잡은 파트너는 블랙핑크의 멤버이자 케이팝 스타인 ‘제니(JENNIE)’다. 비츠가 이번 협업을 통해 선보인 신제품은 ‘비츠 솔로 4 - 제니 스페셜 에디션 인 오닉스 블랙(Beats Solo 4 - JENNIE Special Edition in Onyx Black)’으로, 비츠 라인업 중 가장 대중적으로 잘 알려진 대표 모델 ‘솔로 4’ 헤드폰을 기반으로 한 기기다. 제니는 앞서 2024년 ‘비츠 솔로 버즈’ 캠페인에 참여한 데 이어, 작년에는 루비 레드 컬러의 솔로 4 제니 스페셜 에디션을 선보이는 등 비츠 브랜드와 지속적으로 인연을 이어오고 있다.
비츠는 이번 스페셜 에디션 출시를 기념해 서울 성수동에 오프라인 팝업 이벤트를 마련하고, 취재진 및 일반 방문객들에게 신제품을 직접 체험할 수 있는 공간을 운영했다.
현장에서 확인한 ‘비츠 솔로 4 - 제니 스페셜 에디션 인 오닉스 블랙’의 기본적인 하드웨어 스펙은 일반 솔로 4 모델과 동일하다. 솔로 4는 전작 대비 한층 깨끗하고 균형잡인 소리를 들려주며, 한 번 충전으로 최대 50시간 무선 음악 청취가 가능한 배터리 효율을 갖춘 것을 핵심으로 내세운 바 있다.
이번 스페셜 에디션은 이러한 솔로 4의 기본적인 사영은 그대로 살리면서, 제니의 스타일과 감성을 형상화한 시각적 디자인 요소를 제품 곳곳에 더했다. 가장 먼저 눈에 띄는 변화는 색상과 장식이다. 기존 솔로 4 라인업에 있던 일반적인 블랙 컬러보다 한층 짙고 깊이 있는 ‘오닉스 블랙’ 컬러를 전체적으로 적용했다. 특히 제니의 취향을 적극적으로 반영하여 헤드폰 양쪽에 매달 수 있는 ‘블랙 리본’ 2개를 추가로 제공한다. 이 블랙 리본은 사용자의 취향과 그날의 복장에 따라 자유롭게 탈부착이 가능한 구조다.
그 외의 디테일도 꼼꼼히 챙겼다. 헤드폰 안쪽 이어 쿠션 표면에는 기존 제품에는 없던 독특한 심볼이 새겨져 있는데, 이는 제니의 음악과 세계관에서 영감을 받아 디자인한 것이다. 또한 제품 패키지와 본체 곳곳에 제니를 상징하는 영문 ‘J’ 로고를 새겨 넣었다. 이와 더불어 제품 컬러와 동일한 오닉스 블랙 색상에 심볼 디자인이 적용된 전용 휴대용 파우치가 기본 구성품으로 포함된다.
성수동 행사장에 마련된 시연대에서 이번 스페셜 에디션을 직접 착용하고 체험해 보았다. 제품의 물리적인 형태나 크기는 기존 솔로 4와 같지만, 변경된 무광의 블랙 컬러와 양옆으로 길게 늘어지는 블랙 리본이 주는 시각적인 존재감은 확실했다. 헤드폰을 단순한 음악 감상용 전자기기를 넘어 패션 액세서리처럼 활용할 수 있다는 점은 디자인을 중시하는 소비자들에게 어필할 수 있는 요소다.
소리 자체는 기존 솔로 4에 탑재된 맞춤형 40mm 트랜스듀서의 성향을 따른다. 직접 청음해 본 결과, 최근 변화하고 있는 비츠 제품군의 사운드 철학이 잘 드러났다. 과거의 비츠 제품들이 강력한 저음에만 치중해 은근히 대중의 호불호가 갈렸던 것과 달리, 묵직한 타격감을 잃지 않으면서도 특정 음역대를 과도하게 부풀리지 않는다. 저음에서 중음, 고음에 이르는 다양한 영역의 소리를 정교하고 고르게 표현해 낸다.
이날 시연대에 비치된 기기들은 아이폰과 무선 연결된 상태였으며, 제니가 이번 제품 출시를 기념해 직접 선곡한 애플 뮤직 플레이리스트가 기본으로 세팅되어 있었다. 해당 플레이리스트의 핵심이 되는 트랙은 세계적인 밴드 테임 임팔라(Tame Impala) 원곡의 몽환적인 공간감 위에 제니의 보컬을 얹은 리믹스 버전 ‘Dracula (JENNIE Remix)’였다.
그 외에도 제임스 블레이크(James Blake)의 ‘Days Go By’, 찬판(Chanpan)의 ‘buzzin’, 썬더캣 & 에이셉 라키(Thundercat & A$AP Rocky)의 ‘Funny Friends’ 등이 포함되어 있었으며, 솔로 4 특유의 해상력과 균형 잡힌 소리를 확인하기에 적합했다. 참고로 솔로 4는 USB-C 케이블을 이용한 유선 연결 시 내장 DAC를 통해 고해상도 무손실 음원을 감상할 수 있으나, 이번 시연대 환경에서는 유선 청음이 준비되지 않아 아쉬움을 남겼다.
비츠 솔로 4는 전반적인 소리의 표현력과 밸런스가 우수해 다양한 장르의 음악과 대중적인 취향을 두루 만족시킬 만한 기본기를 갖췄다. 다만, 기존 모델과 마찬가지로 액티브 노이즈 캔슬링(ANC, 외부 소음 제거) 기능은 여전히 지원하지 않는다.
사실 솔로 4는 착용 시 귀 전체를 덮어 차음성을 높이는 오버이어(Over-ear) 형태가 아니라, 귀 위에 가볍게 얹어지는 온이어(On-ear) 폼팩터다. 온이어 폼팩터는 구조상 외부 소음 유입이 쉬워 ANC를 탑재해도 차음 효과가 제한적이다. 비츠는 무리하게 이 기능을 넣기보다는 부품을 덜어내 무게를 줄이고 기본 착용감을 유지하는 설계 방향을 택한 것으로 풀이된다.
앞서 말한 것처럼 기존의 비츠 솔로 4는 균형 잡힌 음질과 우수한 표현력, 그리고 편한 착용감 및 최대 50시간에 이르는 긴 배터리 사용 시간을 강조하는 제품이었다. 아주 독특한 개성보다는 누구라도 받아들일 수 있는 무난함을 강조하는 제품이었다는 의미다.
하지만 이번에 출시된 ‘비츠 솔로 4 - 제니 스페셜 에디션 인 오닉스 블랙’은 기존 솔로 4의 무난함에 제니의 개성과 스타일까지 더해 한층 눈에 띄는 제품이 되었다. 무엇보다 제품의 가격이 기존 솔로 4와 동일한 26만 9,000원(공식 온라인몰 기준)인 점이 인상적이다. 구매 시 추가 비용 없이 ‘덤(리본, 심볼 등의 디자인 요소)’을 얻을 수 있는 느낌이라 굳이 제니의 팬이 아니더라도 구매를 고려할 만한 가치는 있어 보인다.
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