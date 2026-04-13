대다모, ‘탈모인가요?’ 카테고리 전면 리뉴얼… 게시글 250%, 댓글 544% 증가

탈모 커뮤니티 ‘대다모’가 이달 초 초기 탈모인들의 고민을 나누는 ‘탈모인가요?’ 카테고리를 전면 리뉴얼했다고 밝혔다.
탈모를 걱정하는 많은 이들이 자신의 현재 상태에 대해 가장 큰 궁금증과 불안감을 느낀다. 하지만 당장 누군가에게 탈모 고민을 선뜻 털어놓기에는 심리적 부담감을 느껴 숨기면서 혼자 외롭게 고민을 안고 가는 경우가 대다수다.
이에 대다모에서는 초기 탈모인들이 커뮤니티 내에서 오랜 기간 활동해 온 이른바 ‘탈모고수들’과 보다 편안하게 소통하고 서로 공감대를 형성할 수 있도록 탈모인가요? 카테고리를 개편했다.
가장 눈에 띄는 변화는 ‘자동 투표 기능’의 도입이다. 기존에는 작성자가 직접 투표 항목을 설정해야 하는 번거로움이 있었으나 리뉴얼 이후에는 고민 부위의 사진을 업로드하기만 하면 다른 회원들이 간편하게 공감의 뜻을 남길 수 있는 투표 영역이 자동으로 생성된다. 작성자는 투표 결과를 통해 자신과 비슷한 고민을 겪어본 다수의 회원들의 의견을 한눈에 파악할 수 있고, 다른 회원들은 댓글을 통해 실제 경험을 토대로 본인의 노하우 등 탈모 관리 정보를 공유할 수 있어 커뮤니티 내 소통이 한층 활발해질 전망이다.
실제로 ‘탈모인가요’ 리뉴얼 전후 7일간의 유저 활동 비교 시 게시글 수는 250%, 댓글 수는 544% 증가했다. 주변에 쉽사리 털어놓기 힘든 탈모 고민을 나누고 실제 경험 기반의 정보를 구하고자 하는 초기 탈모인들의 니즈를 충족시켰다는 평가다.
대다모 관계자는 “초기 탈모인들이 자신의 사진을 올리며 탈모 여부를 묻는 현상은 의료적인 판단을 구하기보다는 자신의 상태에 대한 궁금증을 해소하고 조언을 얻기 위한 목적이 크다”며, “자신과 같은 고민을 안고 있는 사람들을 통해 상태를 객관적으로 확인하고, 비슷한 과정을 겪은 회원들의 조언을 들으며 심리적인 안정을 얻고자 하는 것”이라고 설명했다. 이어 “하지만 탈모는 반드시 전문가의 진료와 상담을 통해 진단받고 치료하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.
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