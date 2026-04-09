ARPI, 메이요 클리닉 주관 헬스케어 쇼케이스에 한국 기업 유일 참가

의료 AI 기업 ARPI(대표 김중희)가 지난 7일부터 8일까지 미국 미네소타주 로체스터에서 열린 ‘메이요 클리닉 플랫폼 엑셀러레이트 쇼케이스(Mayo Clinic Platform_Accelerate Showcase)’에 참가했다고 밝혔다. ARPI는 이번 행사에 참가한 25개 글로벌 헬스케어 기업 중 유일한 한국 기업으로, AI 심전도 분석 솔루션 ‘ECG Buddy’를 선보였다.
메이요 클리닉은 미국 최고 권위의 의료기관으로 손꼽히며, 메이요 클리닉 플랫폼 엑셀러레이트는 차세대 디지털 헬스케어 혁신 기업을 발굴·육성하는 글로벌 프로그램이다. 이번 쇼케이스에는 메이요 클리닉 주요 임상과 책임자, 경영진, 투자자, 미네소타 헬스케어 생태계 관계자 등 의료 분야 핵심 인사들이 대거 참석했다.
ARPI는 이틀에 걸친 행사 기간 동안 부스를 운영하며 ECG Buddy를 소개했으며, 김중희 대표를 비롯한 ARPI 대표단이 직접 참석해 글로벌 의료 혁신 관계자들과 심도 있는 네트워킹을 펼쳤다.
김중희 ARPI 대표는 “세계 최고 수준의 의료 혁신 기관인 메이요 클리닉이 주관하는 이 프로그램에 한국 기업으로서 함께할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “이번 참가를 통해 ECG Buddy가 글로벌 무대에서 충분한 경쟁력과 잠재력을 갖고 있음을 다시 한번 확인할 수 있었다. 앞으로도 세계 시장을 향한 도전을 계속해 나가겠다”고 말했다.
한편, ECG Buddy는 응급실 환경에 최적화된 AI 기반 심전도 분석 솔루션으로, 식품의약품안전처(MFDS) 허가 및 CE MDR 인증을 획득했으며, 현재 국내 90여 개 병원에 도입되어 매월 20만 건 이상의 심전도 분석을 지원하고 있다.
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