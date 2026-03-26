[리뷰]낫싱 ‘폰 4a’… 스마트폰 본질만 남기고 가격 거품 뺀 매력적인 중급기

69만9000원… 12GB 램과 256GB 저장공간의 조화
최대 4500니트 밝기와 1.5K 해상도로 무장한 대화면 디스플레이
중급기 경계를 허무는 5000만 화소 잠망경 망원 렌즈 탑재
안드로이드 16 기반 전용 OS와 6년 보안 업데이트 보장
영국 IT 기업 낫싱(Nothing)이 2026년형 보급형 모델인 폰 (4a)를 국내 시장에 출시했다. 이번 신제품은 기존 브랜드 디자인 기조를 유지하면서 내부 하드웨어 사양을 전작 대비 강화한 것이 특징이다. 국내 출시가는 12GB 램과 256GB 저장용량 모델 기준 69만9000원으로 책정되었다. 제품을 대여받아 약 2주간 사용해봤다.
정돈된 내부 설계와 4세대 글리프 인터페이스
디자인 측면에서는 낫싱의 정체성인 투명 백 패널 구조가 그대로 적용되었다. 내부 부품의 배치는 이전 모델보다 정돈된 형태를 보이며, 시각적인 일체감을 높이는 데 주력한 것으로 보인다. 화이트와 블랙 외에 블루, 핑크 등 색상 선택지를 넓혀 소비자 취향을 반영하고자 했다.
후면의 글리프(Glyph) 인터페이스는 6개의 독립 구역과 63개의 LED 소자로 구성되었다. 이는 단순히 시각적 장식에 그치지 않고 배터리 충전 잔량 표시, 타이머 진행 상황 알림 등 실용적인 정보를 전달하는 매개체로 활용된다. 낫싱 OS 4.1에 포함된 글리프 컴포저 기능을 이용하면 사용자가 직접 알림음과 조명 패턴을 조합할 수 있어 개인화된 알림 설정이 가능하다.
디스플레이 성능의 상향 평준화
화면은 6.78인치 대화면 AMOLED 패널을 탑재했다. 해상도는 1224x2720(1.5K)으로 인치당 픽셀 수는 440 PPI 수준이다. 가변 주사율 기술이 적용되어 콘텐츠의 종류에 따라 30Hz에서 120Hz 사이를 자동으로 오가며 배터리 소모를 조절한다.
야외 시인성을 좌우하는 밝기 성능이 개선되었다. 최대 밝기는 4500니트에 달하며, 이는 대낮의 직사광선 아래에서도 화면 내용을 확인하는 데 무리가 없는 수준이다. 전면 유리에는 고릴라 글라스 7i가 적용되어 외부 충격과 긁힘에 대한 내구성을 보강했다.
스냅드래곤 7s Gen 4와 메모리 최적화
연산 성능을 담당하는 애플리케이션 프로세서(AP)는 퀄컴의 4nm 공정 칩셋인 스냅드래곤 7s Gen 4가 채택되었다. 고성능 플래그십 칩셋은 아니지만 일반적인 웹 서핑, 고화질 영상 재생, 다중 작업 수행 환경에서 안정적인 속도를 냈다.
국내 모델에 적용된 12GB 램은 다수의 앱을 배경에서 실행할 때 속도 저하를 방지하는 역할을 한다. 저장 장치는 UFS 3.1 규격의 256GB 용량이 탑재되어 파일 읽기 및 쓰기 속도를 확보했다. 발열 관리 시스템에 공을 들여 장시간 고사양 앱 구동 시 발생하는 열을 효과적으로 분산시킨다. 실제 테스트 결과 기기 후면의 온도 상승 폭은 제한적이었으며, 장시간 영상 시청에도 온도가 일정하게 유지됐다.
잠망경 망원 렌즈를 포함한 트리플 카메라 구성
카메라 구성은 중급기 모델 중에서도 사양이 높은 편에 속한다. 5000만 화소의 메인 카메라는 광학식 손떨림 방지(OIS) 기능을 갖춰 야간이나 이동 촬영 시 결과물의 흔들림을 억제한다. 주목할 점은 5000만 화소 잠망경 망원 렌즈의 탑재다. 3.5배 광학 줌과 7배 무손실 줌을 지원하여 원거리 피사체를 상세하게 촬영할 수 있다.
초광각 카메라는 800만 화소이며, 전면에는 3200만 화소 카메라가 배치되어 셀프 촬영과 영상 통화 품질을 뒷받침한다. 낫싱 고유의 이미지 처리 알고리즘은 피사체의 질감을 보존하면서 노이즈를 억제하는 데 초점을 맞췄다. 동영상 촬영은 최대 4K 해상도에서 초당 60프레임을 지원하여 고해상도 기록이 가능하다.
소프트웨어 최적화 및 사후 지원 정책
소프트웨어는 안드로이드 16 기반의 낫싱 OS 4.1이 적용되었다. 제조사 전용 기본 앱을 최소화하여 시스템 가용 자원을 확보하고 전반적인 반응 속도를 높였다. 낫싱 특유의 도트 폰트와 위젯 시스템은 하드웨어와 일관된 사용자 경험(UX)을 제공한다.
업데이트 지원 정책은 3회의 운영체제 버전 올림과 6년간의 보안 업데이트를 지원한다. 이는 기기의 사용주기를 늘려 소비자 부담을 줄이고 자원 소모를 방지하려는 의도로 풀이된다. 인터페이스 전반의 미니멀리즘 디자인은 복잡한 기능을 지양하는 사용자들에게 직관적인 사용 환경을 제공한다.
배터리 지속 시간과 친환경적 요소
배터리 용량은 5080mAh로 설계되어 표준적인 사용 환경에서 하루를 충전 없이 사용할 수 있었다. 50W 유선 고속 충전을 지원해 방전 상태에서 완충까지 약 1시간 내외가 소요된다. 다만 무선 충전 기능은 지원하지 않으며, 방진·방수 등급은 IP64로 생활 방수 수준이다.
종합 평가 ‘기본기와 개성’의 균형
낫싱 폰 (4a)는 보급형 제품군에서 요구되는 성능과 브랜드 고유의 디자인적 개성을 균형 있게 조합한 기기로 평가된다. 준수한 밝기의 디스플레이와 중급기에서 보기 드문 고화소 망원 카메라 탑재는 동급 경쟁 모델 대비 뚜렷한 차별점이다.
무선 충전의 부재와 상대적으로 낮은 방수 등급은 하드웨어 구성상 한계로 보이지만, 출고가와 다른 사양의 우위를 고려할 때 시장 경쟁력은 충분한 수준이다. 단순한 성능 지표를 넘어 고유의 사용자 경험과 미학적 완성도를 중시하는 소비자층에게 합리적인 대안이 될 것으로 보인다.
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