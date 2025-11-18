엘리시안 “가상 세계 경험을 선도하는 기업이 되고 싶어요” [서울과기대 x 글로벌 뉴스]

[서울과기대 x IT동아 공동기획] 서울과학기술대학교(이하 서울과기대)는 예비·초기창업패키지와 메이커스페이스, 글로벌 협업 등 스타트업의 성장을 돕는 여러 지원 프로그램을 운영합니다. 나아가 IT동아와 함께 스타트업의 해외 홍보와 진출을 도울 글로벌 뉴스를 제공합니다. 유망 딥테크 스타트업을 우리나라 내외에 소개합니다.
가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR)을 아우르는 확장현실(XR)은 메타버스(Metaverse)라는 이름과 함께 산업계의 관심을 받았다. 하지만 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면, 2024년 전 세계 메타버스 시장은 2023년 대비 12% 감소했다. 애플 비전 프로(Vision Pro), 메타 퀘스트(Quest) 3 등 최신 확장현실 기기가 출시됐지만 시장 전체를 키우기엔 충분치 않았던 셈이다.
확장현실 시장 확대가 어려운 이유 중 하나로 경험의 한계를 꼽는다. 가상세계 속 경험의 핵심은 몰입감이다. 가상세계에서 물체를 집어 들거나 빗방울이 피부에 떨어지는 등 다양한 감각을 몸으로 느껴야 한다. 문제는 시각과 청각을 만족시키는 헤드셋(HMD, Head-Mounted Display)의 완성도는 뛰어나지만, 몰입을 완성할 마지막 퍼즐인 촉각은 발전 속도가 느리다.
엘리시안(Elysian)은 가상현실 기기의 촉각 기술을 혁신하기 위해 출사표를 던진 하드웨어 스타트업이다. 가상 기술 생태계에 맞춘 주변 기기를 제작하는 것이 아니라, 휴먼 인터페이스(체험형 장비) 혁신을 통해 기술 방향성을 모색할 계획이다. 엘리시안이 추구하는 가상 세계 내 경험 개선 방향은 무엇일까? 정준(Jun Jeong) 엘리시안 대표를 만나 이야기를 나눴다.
가상 세계 경험의 한계를 극복하고 싶어
“미디어에서 접했던 가상현실 기술과 현실 사이의 괴리감을 느꼈습니다. 영화 레디 플레이어 원 같은 경험은 언제쯤 가능할까 답답했죠. 원인은 하드웨어 기술의 정체라고 생각했습니다. 평면을 입체적으로 볼 수 있도록 도와주는 헤드셋은 발전했지만, 촉각을 느끼는 부분의 혁신은 정체됐다고 봤어요. 햅틱 기술이라고 해봐야 휴대폰 진동 수준이니까요. 가상현실 경험을 혁신해보자는 생각에 엘리시안을 설립하게 됐습니다.”
정준 대표의 창업은 변화가 미미한 가상현실 기기 시장의 답답함에서 시작됐다. 로봇 개발 분야에 몸담았던 그는 최신 가상현실 기기를 접하고도 수년 전과 다름없는 조작 방식에 의문을 가졌다. 선명한 화질과 음질을 제공하지만 여전히 조작은 컨트롤러 중심이기 때문이다. 감각을 느끼는 부분도 컨트롤러가 전달하는 약한 진동이 전부다.
정준 대표는 확장현실 시장 발전이 더딘 게 컨트롤러 조작에 따른 경험 저하 때문이라고 봤다. 밸브가 인덱스 컨트롤러를 선보이며 다섯 손가락의 움직임을 인식하도록 만들었으나 대중화와 거리가 멀었다.
엘리시안은 가상 세계 경험을 혁신하는 하드웨어 개발에 힘쓰는 중이다. 방향은 두 가지다. 첫 번째는 콘텐츠와 즉각 연동 가능한 컨트롤러다. 대표 제품은 가상현실용 총기 컨트롤러다. 총기형 컨트롤러 자체는 흔하지만, 실제 경험에 가깝도록 조작감, 무게감 등 세부 묘사(디테일) 완성도를 높인 게 차별 요소다.
”밀리터리 애호가들은 총기 구조를 세밀하게 구현할수록 흥미를 보입니다. 가상현실용 총기 컨트롤러가 시장에 없는 건 아니지만 대부분 총을 쏘는 시늉만 합니다. 엘리시안은 실제 총기처럼 묵직하게 장전하고 조정간을 조작하는 등 세밀하게 제작했습니다. 컨트롤러와 게임 속 경험의 괴리를 줄이는 데 도움을 준다고 생각합니다.“
엘리시안은 가상 세계와 사람을 이어주는 휴먼 인터페이스 개발의 필요성을 강조한다. 가상현실과 상호작용 가능한 전신 햅틱 슈트 개발에 힘 쏟는 이유다. 진동만 전달하는 게 아니라 온도, 질감, 유체 등 다양한 감각을 느끼는 촉각 디스플레이를 구현하는 게 목표다. 현재 정준 대표는 장갑형 가상현실 컨트롤러 시제품을 개발 중이다. 와이어와 모터를 이용, 저항을 세밀하게 전달하는 포스 피드백(Force Feedback) 기술을 쓴다.
장갑형 컨트롤러는 확장현실부터 로봇, 휴머노이드 분야로 확장 가능하다. 텔레-오퍼레이션(원격 조작)이 활성화되는 시점에서 포스 피드백으로 동작을 인식하면 오류율이 감소하기 때문이다. 핵심은 데이터 학습이다. 로봇 손에 적용된 촉각 센서는 구현이 된 상태지만, 학습하려면 촉각-행동 데이터가 필요하다. 촉각 디스플레이 기술을 접목한 장갑형 가상현실 컨트롤러는 향후 촉각-행동 데이터 수집에 필요한 장비가 될 것이라는 게 정준 대표의 설명이다.
미래 가치와 현재 시장 사이, 균형 찾기가 과제
성장을 위해 필요한 게 무엇인지 묻자, 정준 대표는 엘리시안의 가치관에 부합하는 파트너라고 답했다. 가상현실은 현실에서 불가능한 경험을 실현하는 매체다. 경험을 위한 도구 개발의 미래 가치를 이해할 파트너가 부족하다는 점을 지적한 것이다.
시장의 과도한 기대도 엘리시안에게 부담이다. 정준 대표는 많은 투자자들이 미래의 가상현실 입력 기술이 뉴럴링크나 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)를 통해 해결될 것이라 믿는다고 말했다. 하지만 그는 두 기술이 기술 및 윤리적 문제를 간과했다고 강조했다.
”뇌의 신호를 읽는 것과 쓰는 것은 다른 문제입니다. 인공지능으로 감각을 재현하려 해도, 학습에 필요한 감각 데이터가 필요하기 때문입니다. BCI보다 휴먼 인터페이스가 먼저 상용화되어야 데이터 수집이 가능하다는 게 제 생각입니다.“
정준 대표의 다음 고민은 투자자에게 기술 유망성을 입증하는 일이다. 정준 대표는 “햅틱 기술은 미래 가치가 분명하지만 당장 수익 모델을 제시하기 어렵습니다. 가상현실 시장 자체가 아직 성숙 단계에 이르지 못했고, 햅틱 기술도 기술 개발이 더 필요합니다. 투자자를 설득하려면 기술력뿐 아니라, 사업 전략과 시장에 대한 통찰을 강조해야 하는 상황입니다”라고 말했다.
엘리시안은 성장을 위해 기술 적용 범위를 확대한다. 가상현실 외에 로보틱스, 인공지능 훈련 분야에 휴먼 인터페이스 기술을 적용하는 방법이다. 예로 휴머노이드 로봇을 원격 조종할 때 움직임과 촉감까지 학습시키는 것이다. 현재 휴머노이드 로봇 학습은 시각 정보에만 의존한다. 엘리시안은 휴먼 인터페이스 장비를 통해 로봇이 느끼는 촉각과 힘의 강도를 작업자가 실시간으로 주고받는다. 정준 대표는 상호 반응하는 휴먼 인터페이스를 적용하면 작업 오류율을 낮출 수 있다는 입장이다.
가상현실 ‘풀 다이브’ 기술 선도 기업을 목표로
엘리시안은 가상현실 기업인 히그(HIG) VR과 협력해 총기형 컨트롤러를 공동 개발했다. 2025년 11월에는 에임즈 미디어와 함께 가상현실 부스 운영에 나설 예정이다. 이 외에도 가상 콘텐츠 협업 사업도 진행한다. 웹소설 지식재산(IP)과 가상현실 컨트롤러 기술을 융합, 소설 속 세계를 체험하도록 도울 예정이다.
엘리시안은 2025년 서울과학기술대학교 예비창업패키지 지원을 받아 성장 가도를 걷고 있다. 엘리시안은 개발 공간 지원부터 시제품 제작과 장비 확보에 필요한 자금을 제공받았다. 최소 기능 제품(MVP - Minimum Viable Product) 개발에 필요한 멘토링 지원도 이뤄졌다. 하드웨어 스타트업에 필요한 제품 개발과 사업 전략 수립에 필요한 사업 계획 컨설팅도 제공됐다.
정준 대표는 “하드웨어 스타트업에게 필요한 것은 자금과 공간입니다. 서울과학기술대학교의 지원 덕분에 휴먼 인터페이스 시제품 제작에 필요한 장비와 재료를 확보, 연구개발을 시작했습니다. 서울과학기술대학교의 지원들이 엘리시안의 성장에 밑거름이 될 거라 확신합니다”라고 말했다.
하드웨어 혁신으로 소프트웨어의 가능성을 확장하고, 촉각이라는 새로운 감각 채널을 통해 새로운 몰입의 세계로 안내하는 것이 엘리시안이 그리는 미래다. 정준 대표는 “사람들이 가상현실에 완전 몰입(풀 다이브)하는 미래를 만들고 싶습니다. 그게 가능하려면 하드웨어가 먼저 가능성을 보여줘야 합니다. 엘리시안이 그 역할을 하고 싶어요”라고 말했다.
